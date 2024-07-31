Davul zurnalı karşılama... Eşini gelinlikle görünce gözyaşlarına engel olamadı!

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Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez (34) nişanlısı Mike Schrama ile dünyaevine girdi.

Şarkıcı Türk âdet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yaptı.

Eşini gelinlikle gören Mike Schrama gözyaşlarını tutamadı.

Büyük heyecan yaşayan Dönmez, açık havada gerçekleşen törenden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Açık havada gerçekleşen tören için özel bir alan dizayn edildi. Çiçeklerle süslenen mekanda sadelik ön planda tutuldu.

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BÜTÜN GELENEKLERİ YAPTI

Daha önce bekarlığa veda partisi ve ayrıca kına gecesi organize eden Karsu, Türk âdet ve geleneklerinin hepsini yerine getirdi.

Kına gecesinden fotoğrafları paylaşan ünlü şarkıcı Hollandalı kayınvalidesinin kendisine 'Ata Altın' hediye ettiğini söylemişti;

"Mike kına gecesi istedi, bu yüzden kabul ettim. Ama yine de kendi bahçemde yapmayı ve ailemle birlikte kendi yemeklerimizi hazırlamayı istiyordum. Günlerce yemek pişirdik! Geriye dönüp baktığımda, masal gibi bir geceydi. Hollandalı kayınvalidem bana Atatürk altın verdi, Mike en sevdiğim şarkıyı Steven piyano çalarken benim için söyledi, sevgili ailem en harika Hatay yemeklerini yapmak için bana katıldı ve sabaha kadar dans ettik. Çok şanslıyım"