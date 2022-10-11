Davul zurna eşliğinde evden ayrıldı! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter bu akşam evleniyor...

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Uzun zamandır aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter bu akşam nikah masasına oturuyor.

Düğün öncesi damat tarafı Dilan Çıtak Tatlıses'in babasının evine geldi. Davul zurna eşliğinde evden çıkan Tatlıses, Levent Dörter ile karşılıklı göbek attı.

Düğünün yapılacağı mekana doğru yolan çıkan çift 'gidiyoruz' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

KINA GECESİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Dilan Çıtak Tatlıses geçtiğimiz akşam ailesi ve arkadaşlarıyla Sarıyer'de bulunan bir otelde kına gecesi yapmıştı.

Türk örf ve adetlerinin tek tek uygulandığı gecede kına yakılırken Dilan Çiçek Tatlıses gözyaşlarına boğulmuştu.

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NİŞANI OLAY OLMUŞTU

Yaklaşık dört yıldır müzisyen Levent Dörter ile aşk yaşan Dilan Çıtak Tatlıses’in mayıs ayında düzenlenen nişanı uzun süre konuşulmuştu.

Çiftin yüzüklerini takan İbrahim Tatlıses kızına elini öptürmüş damadına ise elini öptürmemişti. Çok konuşulan olay hakkında açıklama yapan Tatlıses, 'Ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem. Bunu tüm camia bilir, ayrıca damadımda çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır' ifadelerini kullanmıştı.

TALİHSİZ OLAY!

Nişan gecesi Dilan Çıtak talihsiz bir olay yaşamıştı. Kıyafet konusunda çok titiz davranan Çıtak'ın elbisesine köpeği pislemişti.