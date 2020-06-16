David Nahmiyas kimdir nereli?

David Nahmiyas, 2014 yılında Suffolk Üniversitesi'nden İşletme alanında mezun oldu. 2010 yılında RSD İnşaat bünyesinde emlak danışmanlığı yaptı. 2011 yılında ISS firmasında muhasebe alanında 1 aylık yaz stajını gerçekleştirdi.

2012 yılında Alarko Turizm Grubu'nda Yaz Operasyonları ve Pazarlama Stajyeri olarak 2 ay görev aldı. 2013 yılında yine Alarko'da 2 aylığına Yaz Dönemi Proje Yönetimi stajyeri olarak çalıştı.

2014 yılında DES Uluslarası Ticaret ve Danışmanlık şirketinde yönetici ortağı pozisyonunda görevine başladı. Şu an RSD İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme pozisyonundaki görevini de sürdürüyor.

David Nahmiyas İstanbul doğumludur.