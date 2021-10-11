Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında? Bilge Öztürk ile anılıyor

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Daren Gerede Erkaya, kariyeri ile merak ediliyor. Sosyetenin tanınmış isimlerinden Bennu Gerede'in modellik yapan oğlu Daren Gerede Erkaya, 2000 yılında Amerika New York'ta dünyaya geldi. Babası fotoğrafçı Koray Erkaya’dır. Dilan Gerede Erkaya adında ikiz erkek kardeşi, 2001 doğumlu Miro Gerede Erkaya adında bir erkek kardeşi vardır. Anne ve babası 2006 yılında ayrıldı. Annesi Bennu Gerede, Ahmet Ağaoğlu’yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007 yılında Kai Gerede Ağaoğlu adında kardeşi olmuştur.