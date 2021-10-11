Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında? Bilge Öztürk ile anılıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Yunanistanın Türkiye korkusu Fransadan sonra ABD ile anlaştıYunanistan'ın Türkiye korkusu! Fransa'dan sonra ABD ile anlaştı#Yunanistan
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Şenol Güneşin Alman versiyonu Kurtulmalıyız, kutsal değil..."Şenol Güneş'in Alman versiyonu! Kurtulmalıyız, kutsal değil..." #Milli Takım
Kira zammına hukuk freni İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldiKira zammına hukuk freni! İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldi#Kira
DEAŞlı Karadul Holden kaçışı anlattı Türkiyede yakalanmıştıDEAŞ'lı Karadul 'Hol'den kaçışı anlattı! Türkiye'de yakalanmıştı#DEAŞ
Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etkiYüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki!#Kovid Aşısı
Tamerci de değilim Nihalci de değilimTamerci de değilim Nihalci de değilim#Tamer Karadağlı
Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandıErdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandı#Erdoğan Demirören
Şeytanın aklına gelmez... Devlet sırlarını böyle satmışlarŞeytanın aklına gelmez... Devlet sırlarını böyle satmışlar!#ABD
Meteoroloji uyardı Çarşamba gününe dikkatMeteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat#Meteoroloji
Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı Kış zor geçecek ama...Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı! 'Kış zor geçecek ama...'#Koronavirüs
Zeynep Bastık ile Edisin dansı olay oldu: Sen evlisinZeynep Bastık ile Edis'in dansı olay oldu: Sen evlisin!#Zeynep Bastık
Erdoğan’ın gençlerle buluşmasının öteki yüzüErdoğan’ın gençlerle buluşmasının öteki yüzü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hataydaki olayla ilgili Kadir Şekerin babası konuştu: Oğlum mazeret olmamalıHatay'daki olayla ilgili Kadir Şeker'in babası konuştu: Oğlum mazeret olmamalı#Kadir Şeker
Zeytin işinde dengeler değişti Aracıyı ortadan kaldırdıkZeytin işinde dengeler değişti! Aracıyı ortadan kaldırdık#Zeytin
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında? Bilge Öztürk ile anılıyor

#Daren Gerede Erkaya#Daren Gerede Erkaya Kimdir#Seoanasayfa
Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında Bilge Öztürk ile anılıyor

Daren Gerede Erkaya, magazin gündeminde yer almasının ardından kaç yaşında olduğu ile araştırılmaya başlandı. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Bennu Gerede'nin oğlu olan Daren Gerede Erkaya, modellik kariyeri ile öne çıkıyor. Peki, Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında? İşte, son günlerde adı Bilge Öztürk ile anılan Daren Gerede Erkaya hakkında bilgiler

Haberin Devamı

Daren Gerede Erkaya, kariyeri ile merak ediliyor. Sosyetenin tanınmış isimlerinden Bennu Gerede'in modellik yapan oğlu Daren Gerede Erkaya, 2000 yılında Amerika New York'ta dünyaya geldi. Babası fotoğrafçı Koray Erkaya’dır. Dilan Gerede Erkaya adında ikiz erkek kardeşi, 2001 doğumlu Miro Gerede Erkaya adında bir erkek kardeşi vardır. Anne ve babası 2006 yılında ayrıldı. Annesi Bennu Gerede, Ahmet Ağaoğlu’yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007 yılında Kai Gerede Ağaoğlu adında kardeşi olmuştur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Daren Gerede Erkaya#Daren Gerede Erkaya Kimdir#Seoanasayfa