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Dansçı uçtu Ajda Pekkan korktu

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan#Süperstar#Harbiye Açıkhava
Dansçı uçtu Ajda Pekkan korktu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 08:02

Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Konser sırasında havada ters takla atan dansçısının ani hareketi Süperstar’ı korkuttu.

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GEÇMİŞTEN BUGÜNE SÜPERSTAR

Ajda Pekkan önceki gece Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Burcu Sedef imzalı iki farklı elbise giyen sanatçı, geçmişten bugüne hit şarkılarını seslendirdi.

Dansçı uçtu Ajda Pekkan korktu

YABANCI EKİPLE SAHNEDE

Yaz boyunca Ajda Pekkan’ın konserlerine renk katan Kolombiyalı ve Ukraynalı dansçılar, Açıkhava’da da sahne- deydi. Ancak dansçılardan birinin attığı ters takla, Süperstar’ı korkuttu.

Dansçı uçtu Ajda Pekkan korktu

Çok yakınında duran dansçının ani hareketiyle sıçrayan sanatçı, korktuğunu belli etmemeye çalıştı.

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#Ajda Pekkan#Süperstar#Harbiye Açıkhava

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