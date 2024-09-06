Dansçı uçtu Ajda Pekkan korktu

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GEÇMİŞTEN BUGÜNE SÜPERSTAR

Ajda Pekkan önceki gece Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Burcu Sedef imzalı iki farklı elbise giyen sanatçı, geçmişten bugüne hit şarkılarını seslendirdi.

YABANCI EKİPLE SAHNEDE

Yaz boyunca Ajda Pekkan’ın konserlerine renk katan Kolombiyalı ve Ukraynalı dansçılar, Açıkhava’da da sahne- deydi. Ancak dansçılardan birinin attığı ters takla, Süperstar’ı korkuttu.

Çok yakınında duran dansçının ani hareketiyle sıçrayan sanatçı, korktuğunu belli etmemeye çalıştı.