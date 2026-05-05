Dans yok, ses yok, niye müzikal yapmaya kalktı? Lüzumsuz bir cesaretti!

PRÖMİYERDE HÜSRAN

Tuba Ünsal, yazar Ayşe Kulin’in “Adı Aylin” romanını 2022 yılında müzikale uyarlamış, yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği oyun için 4 milyon lira harcamıştı. Ancak oyuncu Zorlu PSM’deki prömiyerde hüsran yaşadı.

Çok sayıda izleyici oyunun ortasında salonu terk ederken, olumsuz eleştiriler nedeniyle sponsor desteğini çekti, mekân da müzikali etkinlik listesinden çıkardı. Geçtiğimiz gün Özlem Esra Ada’nın “Pembe Masa” adlı programına konuk olan Ayşe Kulin, projeyle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı:

EVİNİ İPOTEK ETTİRMİŞ

Dans yok, ses yok, niye müzikal yapmaya kalktı? Çok ısrar etti. Barbaros (Altuğ) benim agent’ım (yazar ajanı), ‘Bir şey biliyor ki ısrar ediyor. Amerika’da çok para buldu. Verelim bakalım’ dedi.

Keşke o gece de oynamasaydı. O gece kimse bana bir şey sormasın istedim. Sonra sahneye çıktığımda bir baktım salon boşalmış. Çok üzüldüm o kıza. Parasını koydu. Bu kadar ısrar ettiğine göre arkasını dolduracak zannettim. Lüzumsuz bir cesaretti o. Amerika’da çok para kazandı dediler, evini ipotek ettirdiğini bilmiyordum.”

Ayşe Kulin müzikalin ilk temsilini izlemiş, objektiflere Tuba Ünsal’la birlikte poz vermişti.