Danla Bilic'in estetik pişmanlığı! 'Kalçamdaki dolgu kaburgama çıktı'

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Geçirdiği mide ameliyatının ardından fazla kilolarından kurtulup zayıflayan internet fenomeni Danla Bilic, sonraki süreçte vücudunu şekillendirmek için bir dizi yöntem uyguladı.

Ancak popo büyütme işlemi için yaptırdığı dolgu, Bilic’in başına iş açtı. Kullanılan dolgunun vücudunda enfeksiyona neden olduğunu söyleyen Bilic, yaşadığı sıkıntıları “İbrahim Selim ile Bu Gece” adlı YouTube programında anlattı:

‘ÇOK ZARARLI BİR MADDEYMİŞ’

“Aquafilling diye bir uygulama bu. Vücuda sıkılan dolgu. Dudağına yaptırıyorsun ya, onun vücuda yapılan hali. Çok kötü. Çok kilo verdim ben bir ara. Benim popom çok güzeldi. Kilo verdikten sonra her şeyimle birlikte o da gitti. Nasıl göz altım çöktüyse, o da gitti ve ben bir sabah uyanıp ‘Popomu yaptıracağım’ dedim. Sonrasında birinci ve ikinci ameliyatı oldum, çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve aslında vücuda asla ve asla enjekte edilmemesi gereken çok zararlı bir maddeymiş. Benim vücudum enfekte oldu. Beni hastaneye yatırdılar. Vücutta o dolgular toplandı. Ben temizleme ameliyatları oldum. Hâlâ bitmiş bir süreç değil. Muhtemelen bir kez daha ameliyat olacağım.”

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‘YALVARIYORUM YAPTIRMAYIN’

Danla Bilic, vücuduna uygulanan dolgu maddesinin kaburgasına kadar çıktığını söyledi: “Deneyimlerime göre söylüyorum; hiçbir insanın kendine Aquafilling denen o uygulamayı yaptırmaması gerekiyor. Kaburgama çıktı dolgu, öyle iğrenç bir şey. Popoda hiçbir şey yok şu an. Çünkü akıp kayan bir şey dolgu. MR çekilip vücudun hangi bölgelerine kaydığına bakılıyor. Ameliyat oluyorsun ama kas altına saklanan dolgu başka bir yerinden çıkabiliyor. İnsanların diz kapaklarından temizlenen bir şey. Yalvarıyorum, kimse yaptırmasın vücuduna böyle bir şey. Ben, estetik manyağı ve kendini baştan yaratan bir insan olarak ‘hayır’ diyorum.”

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UZUN VADEDE SAĞLIK SORUNU YARATABİLİR

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Konaş, konuyla ilgili olarak Hürriyet’e şunları söyledi: “Yüz ve dudak dolgusunu dışarıda bırakarak söylüyorum; biz plastik cerrahlar memeyi ve kalçayı dışarıdan yabancı bir madde enjekte ederek şekillendirmeyi sevmeyiz. Çünkü o madde yer değiştirebilir, enfeksiyona neden olabilir, ciddi yaralar, akıntılar oluşturabilir, şekil bozuklukları yaratabilir. Gelecekte hem şekil hem sağlık açısından problem yaşanmasına neden olabilir. Şekillendirme yapılacaksa, kişinin kendisine ait yağ dokusu kullanılmalı. Bu görece daha sağlıklıdır.”