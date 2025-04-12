Danla Bilic'i darp etmişti... Eski sevgili yakalandı

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Sosyal medyada Danla Bilic ismiyle tanınan fenomen N.D.A. (30), Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgisilisi B.Ç. tarafından darbedildi. Danla Biliç'in şikayetinin ardından şüpheli B.Ç., Denizli'de yakalandı.

DARP İDDİALARINI REDDETTİ

Şüpheli B.Ç., emniyete verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi. Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.