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Danla Bilic'i darp etmişti... Eski sevgili yakalandı

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#Danla Biliç#Darp#Sosyal Medya Fenomeni
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 13:40

SOSYAL medya fenomeni Danla Bilic, Eyüpsultan'da eski sevgilisi B.Ç. tarafından darbedildi. Denizli'de yakalanan B.Ç. ifadesinde, hakkında sürekli asılsız şikayetlerde bulunulduğunu söyledi. B.Ç., olay günü kulübe ders almak için gittiğini ve müştekinin orada olduğunu bilmediğini belirtti.

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Sosyal medyada Danla Bilic ismiyle tanınan fenomen N.D.A. (30), Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgisilisi B.Ç. tarafından darbedildi. Danla Biliç'in şikayetinin ardından şüpheli B.Ç., Denizli'de yakalandı.

Danla Bilici darp etmişti... Eski sevgili yakalandı

DARP İDDİALARINI REDDETTİ

Şüpheli B.Ç., emniyete verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi. Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.

Gözden KaçmasınDanla Bilic eski sevgilisi tarafından darp edildi: Artık dayanamıyorumDanla Bilic eski sevgilisi tarafından darp edildi: Artık dayanamıyorum!Haberi görüntüle
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#Danla Biliç#Darp#Sosyal Medya Fenomeni

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