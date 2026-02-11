Danla Bilic'e tokada 5 ay hapis

Haberin Devamı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in eski sevgilisi Berk Çetin’e açtığı dava karara bağlandı. Berk Çetin tarafından bir kafede darp edilen Danla Bilic, mekân çalışanlarının araya girmesiyle kurtulmuş, ardından savcılığa başvurarak şikâyetçi olmuştu.



Soruşturma kapsamında ifade veren Çetin, Bilic’i sadece iteklediğini belirtmişti. Adli tıp raporunda da Bilic’in yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği ifade edilmişti. Soruşturma sonucu Berk Çetin hakkında ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

‘HATA YAPTIM PİŞMANIM’

İstanbul 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Berk Çetin ve avukatı katıldı. Danla Bilic ise duruşmaya gelmedi, fenomeni avukatı Kaan Çetinkaya temsil etti.

Haberin Devamı

Duruşmada söz alan Kaan Çetinkaya, “Berk Çetin’in müvekkilin yüzüne tokat attığı ve kafede yaraladığına ilişkin görüntüler basında da yer almıştır. Suçun sabit olduğu gerekçesiyle, aksi de kanıtlanamadığı için Berk Çetin’in cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Savunma yapan sanık Berk Çetin ise “Yapmamam gereken bir şeydi. Bir hata yaptım, pişmanım. Beraatimi istiyorum” diye konuştu. Kararını açıklayan mahkeme, Berk Çetin’i ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ceza davası devam ederken Berk Çetin hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran Danla Bilic, Çetin’in sosyal medya hesabından pompalı tüfek ve tabanca fotoğrafları paylaşarak kendisine korku verdiğini öne sürmüştü. Bilic, can güvenliğinin

tehlikede olduğu gerekçesiyle eski sevgilisine elektronik kelepçe takılmasını talep etmişti.