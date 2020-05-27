Danla Biliç kimdir? Cemal Can ile yakın arkadaş olan Danla Biliç hakkında detaylar
Sosyal medyanın ün kazandırdığı isimlerden birisi olan Danla Biliç, video paylaşım sitesi Youtube üzerinden yayınladığı videolar ile kendi markasını yaratmayı başarmıştır. Psikoloji bölümünü kazanan ancak üniversite eğitimini yarıda kesme kararı alan Danla Biliç, makyaj videoları ile ün kazanmıştır. Peki, Cemal Can ile yakın arkadaş olan Danla Biliç kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Youtube videoalarının yanı sıra Instagram paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya geldi. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanan Danla Bilic, üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk olarak Twitter paylaşımlarıyla ismini duyuran Danla Bilic, YouTube’da yayınladığı makyaj videolarındaki üslubuyla sık sık adından söz ettirdi. Kendi makyaj markasını kuran Danla Bilic, bir videosunda okulu bıraktığını açıkladı.Bir dönem aldığı kilolarla dikkat çeken Danla Bilic 'Eskişehir Anadolu Üniversite'sinin konferansına konuşmacı olarak katılmıştı. O gün, üzerine giydiği kıyafet ve fazla kilosu hayranlarının dikkatini çekmişti.
Danla Biliç, sosyal medyada kullandığı takma soyismindeki Biliç ifadesinin Beşiktaşlı eski teknik direktör Slaven Biliç'ten geldiğini açıklamıştı.
Survivor Cemal Can ve Danla Bilic’in tanışma hikayesi
Cemal Can, Survivor’ın bölümlerinden birinde yarışmacıların sorusu üzerine Danla Bilic ile tanışma hikayesini anlamıştı. Danla Bilic ile arkadaşlığının 7-8 seneye dayandığını söyleyen Cemal Can, okulda ilk onunla tanıştığını ve onu çok sevdiğini belirtti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle