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Haber Giriş: 18.06.2020 - 17:38,Son Güncelleme:

Danla Biliç kimdir?

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Danla Biliç kimdir?
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Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri pek çk vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Magazin basını ve sosyal medyayayı yakından takip eden isimler, Danla Biliç'in kim olduğunu özel yaşamı ve kariyerini araştırıyor. Peki, Danla Biliç kimdir?

YouTube videoalarının yanı sıra Instagram paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Danla Bilic, son günlerin en çok merak edilenleri arasında. İşte, Danla Biliç hakkında tüm ayrıntılar...

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Kütahyalı olan Danla Bilic, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazandı. İlk olarak Twitter paylaşımlarıyla ismini duyuran Danla Bilic, YouTube’da yayınladığı makyaj videolarındaki üslubuyla sık sık adından söz ettirdi. Kendi makyaj markasını kuran Danla Bilic, bir videosunda okulu bıraktığını açıkladı. Ameliyat olduktan sonra verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Danla Bilic’in yaşı kadar estetik olduğu iddia ediliyor.

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