Danla Bilic: Hayatımdaki kara leke... O mesajlardan çok pişmanım

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, konuk olduğu programda yaptığı itirafla gündem oldu. ‘Turknet Açık Koltuk’ adlı YouTube programında Burak Aktürk’ün sorularını yanıtlayan Bilic, “Yanlışlıkla attığın ve geri alamadığın bir mesaj oldu mu?” sorusu üzerine kendisine şöhreti getiren ifşa mesajlarından pişmanlık duyduğunu açıkladı.

HELALLİK İSTEYECEKTİM

“Futbolculara attığım her mesajdan çok pişmanım. Bir kara leke, peşimi bırakmıyor. Ama ekmeğini yedim mi, hâlâ yiyorum” diyen Danla Bilic, mesajlarını ifşa ettiği en popüler futbolculardan Alper Potuk’u programına davet ettiğini, ancak olumlu yanıt alamadığını da açıkladı: “DanlaCast fikri ortaya çıktığında çağırdım. İlk konuk o olmalıydı. ‘Milyonların önünde özür dileyeceğim’ dedim. Belli ki özel hayatımda üzerimde ‘ah’ var. Helallik isteyecektim. Dur bakalım belki gelir.”

SAHTE HESAPTAN TAKİPTEYİM

İnternet bağımlısı olduğunu söyleyen Danla Bilic, “Ben telefonda yaşıyorum. TikTok’tayken aklım Instagram’da oluyor. At üstünde bile telefona bakıyorum” ifadelerini kullandı. Sahte hesapları olduğunu da dile getiren ünlü isim, bunları ne için kullandığını şöyle açıkladı: “İnsanlarla kavga etmiyorum. Kimseye yorum filan yazmam. Benim ilgi duyduğum bir insan topluluğu var. Kim olduklarını söyleyemem ama onları takip ediyorum. Onların hayatına bu kadar hâkim olduğumu bilseler şoka girerler.”

İFŞAYLA GELEN ŞÖHRET

Sosyal medyanın en ünlü isimlerinden biri olan Danla Bilic, bu şöhrete ifşa mesajlarıyla ulaştı. Yıllar önce yalnızca Twitter’da (X) bir kullanıcı olarak bilinen Danla Bilic, o dönem futbolcuları attığı mesajlarla kandırıyor ve aralarındaki yazışmaları ifşa ediyordu. Instagram hesabından Yusuf Erdoğan, Emre Çolak gibi yıldız futbolculara attığı mesajlarla olay yaratan Danla Bilic’e karşılık verip mesajına dönen en popüler isim de Alper Potuk’tu.