Danla Bilic eski sevgilisi Berk Ã‡etin tarafÄ±ndan darp edildi: ArtÄ±k dayanamÄ±yorum

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'DEFALARCA TEHDÄ°T EDÄ°LDÄ°M'

"Ocak ayÄ±nda sona eren iliÅŸkim sonrasÄ± eski erkek arkadaÅŸÄ±m Berk Ã‡etin tarafÄ±ndan sistematik ÅŸekilde Ä±srarlÄ± takibe, tacize ve darpa maruz kalmaktayÄ±m. Ã‡etin, yaÅŸam alanÄ±ma izinsiz yaklaÅŸmÄ±ÅŸ, ikametime girmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸi aÅŸarak evime belirli aralÄ±karla izinsiz sekilde gelmiÅŸtir. Zaman zaman kapÄ±mÄ± zorlamÄ±ÅŸ, siteye kurye kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda giriÅŸ yapmÄ±ÅŸ, beni takip etmiÅŸ ve fiziksel gÃ¼venliÄŸimi tehdit eden eylemlerde bulunmuÅŸtur. ÅžofÃ¶rÃ¼mle seyir halinde olduÄŸumuz aracÄ±mÄ±zÄ± takip etmiÅŸ, beni korumak amaÃ§lÄ± araya giren ÅŸÃ¶fÃ¶rÃ¼me fiziksel saldÄ±rÄ±da bulunup tehdit iÃ§erikli mesajlar gÃ¶ndermiÅŸ, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynÄ± ÅŸekilde defalarca taciz ve tehdit etmiÅŸtir."

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"Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rmama raÄŸmen, Ã‡etin yasayÄ± 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaÅŸmak amacÄ±yla geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±m ve Ã¼yesi olduÄŸum AtlÄ± Spor KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n iÃ§indeki restoranda bana fiziksel saldÄ±rÄ±da bulunmuÅŸtur. AyrÄ±ca, bulunduÄŸum yerleri Ã¶ÄŸrenerek beni rahatsÄ±z etmeye devam etmiÅŸ, tekrar yasayÄ± ihlal ederek iÅŸ yerime ve ardÄ±ndan evime gelmiÅŸtir."

"TÃ¼m bu eylemler karÅŸÄ±sÄ±nda kamera kayÄ±tlarÄ±yla birlikte savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurarak daha ciddi tedbirlerin alÄ±nmasÄ±nÄ± avukatlarÄ±m vasÄ±tasÄ±yla talep ettim. Yine 11.04.2025 tarihinde Berk Ã‡etin tarafÄ±ndan Ã¼yesi olduÄŸum spor kulubÃ¼nÃ¼n iÃ§erisinde bulunan restoranda gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nda aÃ§Ä±k ve aÄŸÄ±r ÅŸekilde yumruklanarak darp edildim. ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nden aldÄ±ÄŸÄ±m darp raporu ile birlikte tekrar Aile iÃ§i BÃ¼roya mÃ¼racaat ettim. Hukuki sÃ¼recin etkin bir ÅŸekilde ilerlemesini ve gÃ¼venliÄŸimin saÄŸlanmasÄ±nÄ± bekliyorum."

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'BAÅžIMA BÄ°R ÅžEY GELMESÄ°NÄ° Ä°STEMÄ°YORUM'



"DÃ¶nemediÄŸim yÃ¼zlerce arama, mesaj var karakoldayÄ±m. Hepinize Ã§ok tesekkÃ¼r ederim. AylardÄ±r sustum, tek bir ÅŸeye karÅŸÄ±lÄ±k vermedim. Yasal yollarla, olmasÄ± gerektiÄŸi gibi korunmak ve cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedim ve bekledim. ArtÄ±k dayanamÄ±yorum ve giderek artan bu ÅŸiddetle baÅŸÄ±ma bir ÅŸey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. Ä°yi ki varsÄ±nÄ±z. Ä°yi akÅŸamlar."