Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında ve nereli?

İtalya'da dünyaya gelen Danilo Zanna, aşçılığı ailesinden devralarak mesleğe başlamış ve bir süredir de ülkemizde yaşayan bir isim. 2012'den bu yana Tuğçe Demirbilek ile evli olan Danilo Zanna, eşi ile birlikte Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açmıştı. Danilo Zanna, 'İtalyan İşi', 'Elin Oğlu' gibi programların yanı sıra Gupse Özay’ın 'Görümce' isimli sinema filminde de rol aldı. İşte, Danilo Zanna hakkında merak edilenler...

Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya’da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı.

Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açtı.

TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başlayan Danilo Zanna, "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programların yanı sıra Gupse Özay’ın "Görümce" isimli sinema filminde rol aldı.

Son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği artan İtalyan Şef, "Danilo Zanna ile İtalyan İşi Komedi" adlı tek kişilik gösteriye de imza attı.

Danilo Zanna, bir çocuk babası. Danilo Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik"

Danilo Zanna'nın bu evlilikten Zeno Tibet adında bir de oğlu var. Ünlü şef, sosyal medya hesabında sık sık oğlu ile birlikte olduğu paylaşımlar yapıyor.

Danilo Zanna, İtalyan yemekleri workshopları verip, gastronomi öğrencilerine danışmalık yapmaya devam ediyor.