Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında ve nereli?

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Damla Ersubaşı, 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle adından söz ettirmişti. İşte, Damla Ersubaşı hakkında merak edilen ayrıntılar...

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran "Yılan Hikayesi" dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan "Sihirli Annem" dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi "Tuğçe"yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde "Zeynep", 2014'te "Sabit Kanca 2" filminde "Zeliş" karakterlerini canlandırdı.

Damla Ersubaşı bir dönem "Ben Bilmem Eşim Bilir" adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.

2016 yılının son günlerinde iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Damla Ersubaşı, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

Mustafa Can Keser Ortaköy’de bulunan bir gece kulübü’nün CEO'su olarak iş hayatını sürdürüyor.