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Haber Giriş: 23.09.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

Damla Can kimdir kaç yaşında?

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Damla Can kimdir kaç yaşında?
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Damla Can, Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çekmiş ve ününü buradan kazanmıştır. Survivor serüvenine 2 kez dahil olma şansını yakalayan Damla Can, spor eğitmenliği yapmaktadır. Peki, Damla Can kimdir kaç yaşında? İşte, Survivor yarışması ile öne çıkan Damla Can hakkında merak edilen bazı bilgiler

Damla Can, özel hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz 25 yaşındayken Survivor ile buluşan Damla Can, buradan elde ettiği bilinirliği  devam ettirdiği spor eğitmenliği kariyerinde de sürdürdü. İkinci kez Survivor yarışmasına katılan Damla Can, bu kez All-Star ekibi içerisinde yer aldı. Peki, Damla Can kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele ederken, gönüllüler takımına transfer olan kafile arasında yer aldı. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

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