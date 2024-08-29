Damadından Ferdi Tayfur’a sert tepki: Bir bize baba olamadın!

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Ferdi Tayfur, “Böyle olmasını istemezdim” notuyla sosyal medya hesabından avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Tayfur, soyisminin, ticari haklarının ve eserlerinin kızı tarafından kullanılmasını yasakladı.

Sanatçı, gerekli uyarıların dikkate alınmaması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

"BABAMSIN YA O YÜZDEN SOYADIM TAYFUR"

Bu duyuru üzerine sosyal medya sayfasından babasına cevap veren Tuğçe Tayfur ise "Tayfur soy ismini bana leylekler vermedi. Babamsın ya, o yüzden soyadım ‘Tayfur.’ İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz baba olarak ne dediyseniz onu yaptım ama yine kötü ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba! Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" mesajını yazdı.

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‘NEYİN DÜŞMANLIĞI BU?’

"Şarkılarına gelince de, 'Babamın Şarkıları' albümünün temel amacı senin o dönem rahatsızlığından dolayı şarkı söyleyememenden kaynaklı yeni neslin de şarkılarını hatırlaması ve bilmesiydi. Bu bir projeydi. O albüme seçilen şarkılar tamamen söz-müzik sana ait olanlardı, özellikle onlar seçilmişti. Yoksa ben de bilirdim Ahmet abinin yazdığı, daha çok bilinen 'Bana Sor' gibi şarkılarını söylemeyi. Albümün bütün giderleri de sevgili Bülent Seyhan tarafından yapıldı. Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hakkını görmeyeyim! Neyin düşmanlığı bu? Yeğenin arkamdan konuştu diye sesimi çıkardığım için mi, bu kin? Al, yeğenlerin senin olsun baba! Ben arkandan iş çevirmiyorum, neyse söylüyorum, senden bir kuruş istemiyorum, yağcılık yapmıyorum diye p.. ilan ettin beni iki saniyede! Al, soyadın senin olsun, peki" diyen Tuğçe Tayfur, sözlerine şöyle devam etti:

"UMARIM YANLIŞINDAN DÖNERSİN"

“Genelde çocuklar mal mülk peşine düşer. Burada baba ve yeğenin mal mülk peşine düşmesini hayretle izliyorum. Marka hesabıma bloke koydurmuşsun. Benim çocuklarımın rızkına yani. Ama üzgünüm, sen ve senin yanındakilerin istedikleri olmayacak ve ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim! 'Tuğçe Tayfur' fikri sınai mülkiye hakları marka patent hakları 2023'te tarafımızca alındı. Çünkü gelecekte bunu yapacağınızı, seni parmaklarında oynatacaklarını biliyordum ne acı ki. Umarım yanlışından dönersin.”

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"SEN BİR BİZE BABA OLMADIN"

Muhammet Aydın da eşine destek videosu paylaşıp şunları söyledi; "Kayın pederimin avukatıyla karıma aba altından sopa göstermesini hazmedemeyen bir adam olarak, aile hiyerarşisine artık karışıyorum. Tuğçe sahipsiz değil, aslan gibi kocası var. Senin kızın mobbing yaşarken ben yanındaydım, tamam mı? Ayrı olarak saydığım Necla Nazır sultan yanındaydı. Sen demedin mi telefonda 'Kızım sahneye çıkma artık, kıyafet markası kur' diye? Senin kızını bir yıldır ben sahneye çıkarttırmıyorum. Senin kızını koruyup kolluyorum çünkü namusum olmuş; sen de diyorsun ya 'Aile her şeydir' diye... Aile her şeydir, ben kızını koruyorum! Karımı koruyorum! Kızınla evlendim, torunun doğdu, sen bir bize baba olamadın. Tüm Türkiye'ye baba olup, kızına baba olamayan bir adam bir de avukat tutmuş. Alkışlıyorum Ferdi Baba! Yarından itibaren teyakkuza geçeceğiz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Hayırdır para mı lazım? Ne kadar lazım, vereyim"