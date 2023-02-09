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CZN Burak'tan Taha Duymaz ve ailesi için yardım çağrısı!

Güncelleme Tarihi:

#Taha Duymaz#CZN Burak#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 11:12

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, medyana gelen depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Üç gündür ulaşılamayan Taha Duymaz ve ailesi için CZN Burak yardım çağrısında bulundu.

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6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da ailesiyle göçük altında kaldı.

Hataylı işletmeci CZN Burak, Taha Durmaz'ın içinde bulunduğu enkaz alanına gitti. Sosyal medya hesabından yardım isteyen Burak, 'Burası sekiz katlı bir bina lütfen yardım edin, içeride insanlar var' dedi.

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#Taha Duymaz#CZN Burak#Hatay

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