CZN Burak'tan Taha Duymaz ve ailesi için yardım çağrısı!

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6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da ailesiyle göçük altında kaldı.

Hataylı işletmeci CZN Burak, Taha Durmaz'ın içinde bulunduğu enkaz alanına gitti. Sosyal medya hesabından yardım isteyen Burak, 'Burası sekiz katlı bir bina lütfen yardım edin, içeride insanlar var' dedi.