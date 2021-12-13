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Cüneyt Asan kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Cüneyt Asan kimdir, nereli, kaç yaşında

Cüneyt Asan, kariyeri merak edilen isimler arasında yer alıyor. Yapmış olduğu gastro ziyaretlerle dikkatleri üzerine çeken Cüneyt Asan, ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Cüneyt Asan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Cüneyt Asan 1959 yılında Erzincan‘da doğdu. 2 yaşındayken İstanbul’a geldi. İlkokul 3. sınıftayken Bostancı – Kasaplar çarşısında, kasapta çırak olarak çalışmaya başladı. Çıraklıktan ustabaşçılığa geçiş sürecini yaşadığı kasaptan, 1980 yılında askerlik görevini yerine getirebilmek için ayrıldı. 1984‘te evlendi ve şu an da 3 erkek çocuğu vardır. Askerlik dönüşü, çalışmış olduğu kasabı satın alarak birlikte bir ortaklığa adım atıp, toptan ve perakende et işi yapmaya başladı. Ortaklığın 5. yılında kendi et üretimlerini yapabilmek amacı ile Tekirdağ -Malkara ‘da et üretim çiftliğini kurdular.

1992 yılında restorancılık sektörüne taşınma kararı alıp, ilk Günaydın Restaurant’ı Küçükyalı Çamlık’ta kurdular. Artan müşteri talebini karşılayabilmek için 1994 yılında Bostancı şubesine taşınmıştır. Daha sonra ise Suadiye, Etiler ve Kozyatağı şubeleri faaliyete geçmiştir. Günaydın Et, bugün her biri öz sermaye ile kurulmuş olan 37 şube, 1 merkez lojistik ve 1 merkez depo olmakla birlikte restoran sektöründe Türkiye’nin devleri arasındadır.

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