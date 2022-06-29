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Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın babasının vefatının ardından konuştu

#Cüneyt Arkın#Murat Arkın#Beşiktaş

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkının cenazesi Beşiktaş'taki özel hastaneden alınarak Zincirlikuyu gasilhanesine götürüldü. Oğlu Murat Arkın, "Bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi.

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Usta oyuncu Cüneyt Arkın kalbinin durması sonucu Beşiktaş Ulus’taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Sevenleri hastaneye akın ederken, Arkın anısına konulan deftere notlar düşüldü.

Bugün ise Cüneyt Arkının oğulları Murat ve Kaan hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı

Arkın'ın cenazesi defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı gasilhanesine getirildi.

Cüneyt Arkının oğlu Murat Arkın babasının vefatının ardından konuştu

Usta isim perşembe günü Teşvikiye Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. 

Usta oyuncunun oğlu Murat Arkın hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu" dedi. 

 

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#Cüneyt Arkın#Murat Arkın#Beşiktaş

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