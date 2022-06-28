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Cüneyt Arkın'ın doğduğu köyde büyük üzüntü

#Cüneyt Arkın#Eskişehir#Memleket

 TÜRK sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın’ın hayatını kaybetmesi, doğduğu Eskişehir’in Karaçay Mahallesi’nde üzüntüyle karşılandı. Muhtar Metin Erul, "Çocukluğumuz, filmlerini izlemekte geçti. Hayatını kaybetmesine çok üzüldük" dedi. Kent merkezinde ise çocuklar, eşi için çiçek ekeceğini geçen ay sosyal medyadan duyuran sanatçının yerine, adının verildiği parkı papatyalarla donattı.

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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı 90 nüfuslu Karaçay Mahallesi’nde 1937 yılında doğan Arkın’ın ölümü, memleketinde üzüntüyle karşılandı. Karaçay Muhtarı Metin Erul, Cüneyt Arkın’ın bir süre köyde yaşadıktan sonra ayrıldığını ifade ederek, "Başımız sağ olsun. Biz de çok üzüntülüyüz. Eşinin, dostunun, akrabasının başı sağ olsun. Bizim köyde yetişmiş olduğu için ve bizim köyün insanı olduğu için biz de çok üzgünüz. Burada Cüneyt Arkın’ın adına bir şey yapmak isteriz. Çeşme veya orman yaparak anısını yaşatmak istiyoruz. Köyümüzün evladı. Burada koyun bakmış, ata binmiş zamanında. İstanbul’a gidince buralarda pek fazla görmedik. Allah rahmet eylesin, köyümüzün insanı. Köyümüzde doğmuş, büyümüş, ata binmiş, koyun bakmış bir ağabeyimiz. Çocuklarımız filmleriyle geçti. Çocukluğumuzda çok filmini izledik. Devamlı onun filmlerini izlerdik. Allah rahmet eylesin" dedi.

Cüneyt Arkının doğduğu köyde büyük üzüntü


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PARK PAPATYALARLA DONATILDI

Cüneyt Arkın, 11 Mayıs’ta sosyal medya hesabından, "İlerleyen günlerde Eskişehir’e bağlı dünyaya geldiğim Odunpazarı ilçesindeki Cüneyt Arkın Parkı’na gidip bol bol karımın sevdiği papatyaları ekeceğim" diye paylaşımda bulundu. Arkın’ın hayatını kaybetmesinin ardından Orhangazi kreşindeki çocuklar, öğretmenleriyle Odunpazarı Belediyesi tarafından yaptırılan Cüneyt Arkın Parkı’na geldi. Ellerinde papatyalarla dolaşan çocuklar daha sonra belediye ekipleriyle birlikte papatyaları parkın çeşitli yerlerine ekti. Çiçeklerin can sularını da veren çocuklar, oyunlarını da parkta oynadı. (DHA)

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