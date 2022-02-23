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Cüneyt Arkın'dan gençlere öğüt

#Cüneyt Arkın#Yeşilçam#Jön
Cüneyt Arkından gençlere öğüt

YEŞİLÇAM’ın usta ismi Cüneyt Arkın, genç sinemacılara tavsiyelerde bulundu.

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Instagram hesabında çektiği videoyu yayınlayan usta oyuncu şöyle dedi:

“Genç sinemacılar, seçtiğiniz meslek var ya, dünyanın en etkili, en sorumlu, en değerli ama bir o kadar da sorumluluk isteyen işi. Sinema insandır. İnsana dair ne varsa, o sinemadır. Sinema insanı zenginleştirir ama insan da sinemayı zenginleştirir. Siz bu yeni heyecanla, istekle, ideallerinizle, hayallerinizle sinemayı ve ona bağlı olarak dünyayı güzelleştireceksiniz.

'Gençlerde tarih bilinci yok'

Tuluhan Tekelioğlu’nun hazırladığı “Efsaneler” belgeselinde yer alan Cüneyt Arkın geçtiğimiz eylül ayında özel gösterime katıldı. Sahneden konuşma yapan usta oyuncu gençlere sitem ederken, sınıf arkadaşı olan Yılmaz Büyükerşen’le ilgili anılarını da anlattı.

Cüneyt Arkın, gençlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Gençlerin gözlerinden öperim. Onlar bizim, geleceğimiz umutlarımız, hayallerimiz ama yeterince gençlere önem veriliyor mu? Mesela ben tarihle uğraştım. Konferanslarda tarihten bahsederdim. Çok seviyorlar tarihlerini ama tarih bilinci yok. Gençlerimizin çok şeyi eksik” diye konuştu.

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Cüneyt Arkından gençlere öğüt


YILMAZ SAYESİNDE OKULU GEÇTİM

Cüneyt Arkın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Eskişehir Atatürk Lisesi’nde sınıf arkadaşı olduğunu anlatarak, “Yılmaz, matematikte o kadar iyiydi ki. Hiç yanından ayrılmazdım. Onun sayesinde geçtim. Harikasın” ifadelerini kullandı.

Büyükerşen de usta oyuncuya yanıt vererek, “Asıl sen harikasın Fahrettinciğim. Fahrettin’dir asıl adı biliyorsunuz ama Cüneyt Arkın, abide bir isim oldu. Türk sinemasının yaşayan heykeli, yaşayan tarihidir kendisi. Nevra Hanım da öyle tabii hiç kuşkusuz” dedi.

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