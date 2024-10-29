×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Sandalyedeki küçük kız Cumhuriyet'ine sahip çıkıyor...Ünlülerden 29 Ekim mesajları

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerden 29 Ekim Mesajları#Binnur Kaya#Cumhuriyet
Sandalyedeki küçük kız Cumhuriyetine sahip çıkıyor...Ünlülerden 29 Ekim mesajları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 12:21

Ünlü isimler Cumhuriyet'in 101. yılını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla kutladılar...

Haberin Devamı

BİNNUR KAYA  
Küçükken de en sevdiğim bayramdı, bugün de...Sandalyenin üstüne çıkıp,bayrağının yıldızını kutsal bir emanet olarak tutan çocuk,bugün ayağı yere basarak Cumhuriyet'ine sahip çıkıyor en değerli emaneti olarak...Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun...Aydınlık,pırıl pırıl yarınlara...Hep birlikte...

Sandalyedeki küçük kız Cumhuriyetine sahip çıkıyor...Ünlülerden 29 Ekim mesajları

TANYELİ
"Hastanedeyim diye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamayacak mıydık?
Şanlı Bayrağımızı öpüp koklamayacak mıydık!
Bizde böyle kutladık Ayşemle"

Sandalyedeki küçük kız Cumhuriyetine sahip çıkıyor...Ünlülerden 29 Ekim mesajları

Haberin Devamı

İPEK AÇAR
"Biz bu sabah 7’de uyandık sonra doğru Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya gittik. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun sağlıkla nicelerine inşallah. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene."

Sandalyedeki küçük kız Cumhuriyetine sahip çıkıyor...Ünlülerden 29 Ekim mesajları



NESLİHAN ATAGÜL

Sandalyedeki küçük kız Cumhuriyetine sahip çıkıyor...Ünlülerden 29 Ekim mesajları

MEHMET ALİ ERBİL

Sandalyedeki küçük kız Cumhuriyetine sahip çıkıyor...Ünlülerden 29 Ekim mesajları

ERDAL CİNDORUK

Yaşasın Cumhuriyet!

Sandalyedeki küçük kız Cumhuriyetine sahip çıkıyor...Ünlülerden 29 Ekim mesajları

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ünlülerden 29 Ekim Mesajları#Binnur Kaya#Cumhuriyet

BAKMADAN GEÇME!