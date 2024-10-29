Sandalyedeki küçük kız Cumhuriyet'ine sahip çıkıyor...Ünlülerden 29 Ekim mesajları

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BİNNUR KAYA

Küçükken de en sevdiğim bayramdı, bugün de...Sandalyenin üstüne çıkıp,bayrağının yıldızını kutsal bir emanet olarak tutan çocuk,bugün ayağı yere basarak Cumhuriyet'ine sahip çıkıyor en değerli emaneti olarak...Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun...Aydınlık,pırıl pırıl yarınlara...Hep birlikte...

TANYELİ

"Hastanedeyim diye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamayacak mıydık?

Şanlı Bayrağımızı öpüp koklamayacak mıydık!

Bizde böyle kutladık Ayşemle"



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İPEK AÇAR

"Biz bu sabah 7’de uyandık sonra doğru Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya gittik. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun sağlıkla nicelerine inşallah. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Ne Mutlu Türküm Diyene."



NESLİHAN ATAGÜL

MEHMET ALİ ERBİL

ERDAL CİNDORUK

Yaşasın Cumhuriyet!