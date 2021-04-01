Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah kimdir?

Roza Sabah, babası Coşkun Sabah'ın açıklamaları sonrasında gündemde yer alan isim olmaya başladı. Kızının bikinili fotoğraflarını doğru bulmaması nedeniyle sosyal medya hesabını kapattıran Coşkun Sabah, "Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü" ifadelerini kullandı. Peki, Roza Sabah kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ROZA SABAH KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden olan Roza Sabah, 1999 yılının nisan ayında dünyaya gelmiştir. İngiltere'de öğrenimini devam ettiren Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın annesinin adını taşıyor.

Coşkun Sabah, kızı Roza doğduğunda gazetecilere şu demeçleri vermişti;

"Ceyda hamileyken bebeğin cinsiyetini öğrendiğimizde annemin ismi olan Roza'yı koymak istedik. Roza doğduğunda inanamadık, anneme çok benziyor. Gözlerinin mavi oluşu aynı annem. 2 kuşak sonraya geçebiliyor demek ki. Şarkıcı değil de müzik kadını olmasını isterim. Bir İdil Biret, bir Suna Kan, bir Pekinel kardeşler gibi dünyaca ünlü müzik kadını olmasını çok isterim."

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