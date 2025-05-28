Coşkun Sabah'ın isyanı: Kızlarımın hayallerini yıktınız!

Haberin Devamı

Süper Lig’de 25’inci şampiyonluğunu ilan ederek 5’inci yıldıza ulaşan Galatasaray, bu tarihi başarıyı geçen pazar Yenikapı’da kutladı. Fanatik Galatasaray taraftarı sanatçı Coşkun Sabah, o kutlamada sahne almaya hazırlanırken son anda kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

“Kutlama programındaydım ama değiştirildi. Medyaya yapılan servislerde ismim vardı. Menajerler rahat durmamış, organizasyonu rahatsız etmişler” diyen sanatçı, önceki gün Etiler Akmerkez’de karşılaştığı basın mensuplarına da konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

KANIT OLMADAN SUÇLAYAMAM

“Benim nasıl bir Galatasaraylı olduğumu herkes bilir. Dün akşamdan beridir iyi olmaya çalışıyorum” diyen Coşkun Sabah, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bana hiçbir şey olmaz. 22 yıllık kulüp üyeliğim var. 3 sene sonra divan üyesi oluyorum. Şampiyonluk kutlaması bana 10 gün öncesinden teklif edildi ve açıklandı. Ardından listeden çıkarıldım. Kutlamalara 12 saat kala yaşandı bunlar. Nedenini biliyorum, araştırdım ama kimseyi kanıt olmadan suçlayamam.”

Haberin Devamı

KIZLARIMIN HAYALLERİNİ YIKTINIZ

Kızları Roza ve Helen’in kutlamalara heyecanla hazırlandığını, ancak sahne programından çıkarılınca hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Sabah, “Takım için özel bir marş yapmıştım. Kızlarım Roza ve Helen çok heyecanlıydı. Özel olarak hazırlanmışlardı, bir tek ona üzüldüm. Onların hayallerini yıktınız. Evladın ne kadar değerli olduğunu herkes bilir” diyerek sitem etti.

MARŞI HEDİYE EDECEĞİM

Coşkun Sabah, yaşananlara rağmen, 25’inci şampiyonluk için hazırladığı marşı Galatasaray’a hediye edeceğini açıkladı: “Benim nasıl bir Galatasaraylı olduğumu herkes bilsin. Haksızlığa uğramış bir Coşkun Sabah olarak yaptığım bu marşı, bu hafta içerisinde teliflerini de vermek üzere kulübe hediye ediyorum. Uğradığım haksızlığın karşılığını bu iyilikle veriyorum. İşte Coşkun Sabah budur, anlayan anlar. Sizi mahcubiyetinizle baş başa bırakıyorum.”

Haberin Devamı

İREM BENİM MUHATABIM DEĞİL

Coşkun Sabah, kendisini tiye alan İrem Derici’ye de yanıt verdi. Sanatçı, Derici’nin “Coşkun Sabah ‘Anılar’ mı söyleyecek kutlamada? Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı?” şeklindeki sözleri için şöyle dedi:

“İrem’i boş verin. O kendi işine baksın önce. Muhatabım değil. Neden ‘Hayaller Dua Lipa, gerçekler Aydilge ya da Altay’ demiyor? Biz orada 11 kişiyiz, neden beni seçiyor? 45 yıldır sahnedeyim, herkes kıskanıyor. O da kıskanıyor.”

Sabah, genç meslektaşına şöyle seslendi: “İrem, müzik cehaletini bırak. Ben orada ‘Âşığım Sana Doyamıyorum’ dediğimde hepinizi katlarım. Sizin hiçbir şarkınız bu kadar büyük değil. 10 tane de albüm yapsanız, 20 tane de albüm yapsanız, bir ‘Âşığım Sana’ yapamazsınız. Ne konuşuyorsunuz? Coşkun Sabah’la başa çıkabilir misiniz? 16-17 tane hit bestenin sahibiyim. Kimde var bende olan şarkılar?”