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Coşkun Sabah: Yumurtaları el altından satmışlar

#Coşkun Sabah#TAVUK#YUMURTA
Coşkun Sabah: Yumurtaları el altından satmışlar

Önceki gün Hürriyet'in duyurduğu “Dolandırıldı” haberleri ile ilgili olarak bir açıklama yapan ünlü sanatçı Coşkun Sabah, işlerinin yolunda olduğunu söyledi. Yumurta çiftliği kuran sanatçı, kendisini dolandırmaya kalkanları kısa zamanda fark ettiğini, işleri ele aldığını belirtti…

 

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Geçtiğimiz yıl Eskişehir’de büyük bir tavuk çiftliği kurarak yumurta üretimine başlayan ünlü sanatçı Coşkun Sabah, medyaya yansıyan ve kendisinin dolandırıldığı yönündeki haberleri doğruladı.

Coşkun Sabah: Yumurtaları el altından satmışlar


İŞLERİNE SON VERDİM
Sanatçı, yumurta çiftliği işini kurarken tüm sermayeyi kendisinin koyduğunu ve işi yürütmesi için yumurta işinden anlayan bir yakın arkadaşını da işin başına getirdiğini söyledi. İşleri nedeniyle çiftliği İstanbul’dan takip ettiğini ancak kısa bir zaman içinde aksaklıklar görünce işe müdahale ettiğini belirten sanatçı “Bu olay geçtiğimiz yıl haziran ayında oldu. Bazı aksamalar görünce işe el atmak zorunda kaldım. Bir de baktım ki üretim ve hesaplar birbirini tutmuyor. Biraz araştırınca da işin başındaki arkadaşın el altından yumurta sattığını belirledik. Ben onlara iş kapısı açtım, ama güvenimi suistimal ettiler. Anında işlerine son verdim ve bazı çalışanları değiştirip tamamen işin başına geçtim. Bir miktar maddi zarar ile atlattık. Üretimde hiç aksama yok. Her şey tıkır tıkır işliyor ve günde on iki bin yumurta üretiyoruz. Tamamını da Tarım Kredi Kooperatifi’ne veriyoruz. Haftanın neredeyse üç dört günü çiftlikle ilgileniyorum. Çıkan haberin üzerine bazıları sanki battık bittik gibi yazıp çizdiler. Aslında her şey yolunda gidiyor. Sabah Yumurta markasına ve kurumsal kimliğimize gelen bir zarar söz konusu değildir” dedi.

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