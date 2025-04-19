Constanze İstanbul turunda

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OYUN KAPALI GİŞE



Dilan Çiçek Deniz, 6 yıldır kapalı gişe sahnelenen “Amadeus” oyunundaki Constanze rolünü İstanbul’un tanıtımı için kullanılan uluslararası bir projeye taşıdı. Ünlü oyuncu, bu özel çalışmada İstanbul’un tarihi ve turistik mekânlarında Constanze’nin ikonik kostümleriyle kamera karşısına geçti.

İNGİLİZCE SESLENDİRDİ



Dilan Çiçek Deniz, projenin İngilizce seslendirmesini de kendi yaptı. İstanbul’un kültürel mirasını sanatla buluşturan görüntüler, ilk kez geçtiğimiz haftalarda dünyanın dört bir yanından gelen ödüllü reklamcıların katıldığı prestijli bir davette gösterildi.

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SEVGİLİSİ YÖNETTİ

Dilan Çiçek Deniz’in Constanze kostümüyle kamera karşısına geçtiği tanıtım filmini ünlü oyuncunun sevgilisi Rafael Cemo Çetin yönetti. Deniz, hazırlanan filmi sosyal medyada “Constanze’nin hayatında bir gün” notuyla paylaştı.