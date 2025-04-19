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Constanze İstanbul turunda

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çiçek Deniz#Amadeus#Constanze
Constanze İstanbul turunda
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 08:47

Dilan Çiçek Deniz, İstanbul’un tanıtımı için hazırlanan proje kapsamında, “Amadeus” oyunundaki Constanze kostümüyle kamera karşısına geçti. Çekimler, İstanbul’un tarihi ve turistik mekânlarında yapıldı.

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OYUN KAPALI GİŞE

Dilan Çiçek Deniz, 6 yıldır kapalı gişe sahnelenen “Amadeus” oyunundaki Constanze rolünü İstanbul’un tanıtımı için kullanılan uluslararası bir projeye taşıdı. Ünlü oyuncu, bu özel çalışmada İstanbul’un tarihi ve turistik mekânlarında Constanze’nin ikonik kostümleriyle kamera karşısına geçti.

Constanze İstanbul turunda

İNGİLİZCE SESLENDİRDİ

Dilan Çiçek Deniz, projenin İngilizce seslendirmesini de kendi yaptı. İstanbul’un kültürel mirasını sanatla buluşturan görüntüler, ilk kez geçtiğimiz haftalarda dünyanın dört bir yanından gelen ödüllü reklamcıların katıldığı prestijli bir davette gösterildi.

Constanze İstanbul turunda

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SEVGİLİSİ YÖNETTİ

Dilan Çiçek Deniz’in Constanze kostümüyle kamera karşısına geçtiği tanıtım filmini ünlü oyuncunun sevgilisi Rafael Cemo Çetin yönetti. Deniz, hazırlanan filmi sosyal medyada “Constanze’nin hayatında bir gün” notuyla paylaştı.

Constanze İstanbul turunda

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#Dilan Çiçek Deniz#Amadeus#Constanze

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