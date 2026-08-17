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Çok yanlış! Güvenliği hiçe saydılar...

Güncelleme Tarihi:

#Can Bonomo#Öykü Karayel#İzmir
Çok yanlış Güvenliği hiçe saydılar...
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 07:00

Yaz aylarını İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme’de geçiren Can Bonomo ve Öykü Karayel önceki gün Alaçatı’daydı.

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Köpeklerini veterinere götüren oyuncu çift, sepetli motosikletleriyle trafikte görüntülendi.

Çok yanlış Güvenliği hiçe saydılar...


Devasa bir mikser kamyonunun önünde seyir halindeyken objektife yansıyan ikilinin kask takmaması dikkat çekti.

Çok yanlış Güvenliği hiçe saydılar...


Güvenlik önlemlerini hiçe sayarak korumasız şekilde yolculuk yapan çift, adeta kazaya davetiye çıkardı. 

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#Can Bonomo#Öykü Karayel#İzmir

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