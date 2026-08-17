Çok yanlış! Güvenliği hiçe saydılar...

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 07:00
Yaz aylarını İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme’de geçiren Can Bonomo ve Öykü Karayel önceki gün Alaçatı’daydı.
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Köpeklerini veterinere götüren oyuncu çift, sepetli motosikletleriyle trafikte görüntülendi.
Devasa bir mikser kamyonunun önünde seyir halindeyken objektife yansıyan ikilinin kask takmaması dikkat çekti.
Güvenlik önlemlerini hiçe sayarak korumasız şekilde yolculuk yapan çift, adeta kazaya davetiye çıkardı.