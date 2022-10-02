Çok karanlık ve derin bir dünyaya daldık

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◊ Sizi bu hayalet hikâyesine ne yönlendirdi?
- Joanna Hogg: Doğaüstü şeylere her zaman ilgi duymuşumdur. Ve aslında, “The Souvenirs” filmimi yapmadan önce bir hayalet hikâyesi çekmek istiyordum. Yine 2008’de beyazperdeye taşımak istediğim bir anne ve kızının hikâyesini düşündüm. Hayalet öyküsüyle ikisi bir araya geldi. Şimdi ise onları birbirinden ayıramıyorum.◊ Filmde hem anneye hem de kızına hayat veriyorsunuz... Anneler ve kızları arasındaki nesil uçurumları hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Tilda Swinton: Joanna ve ben, annemizin nesli ile bizim çağımızın kadınları arasındaki uçurum hakkında çok konuştuk. Bizim yaşımızın kızları ile annelerimiz arasındaki ilişkinin ne kadar farklı olduğunu fark ettik.
Ve bununla çok ilgilendik. Hep benim Julie’yi oynayacağımı düşündük. Ve bir diğer oyuncu hakkında konuştuk ama bir şekilde bu çok garip dürtü bizi ele geçirdi. Ve elbette, şimdi filmi gördünüz...
◊ Filmlerinizde sade ve doğal sahneler dikkat çekiyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
- Joanna Hogg: Sunulan şeyin basitliği, aslında filmi nasıl yaptığımızın karmaşıklığını yalanlıyor. “The Eternal Daughter”ı da doğaçlama bir yapıya sahip olan tüm filmlerimde kullandığım aynı süreci kullanarak yapmak istedim.
Sanırım çok teknik bir yönetmen değilim. Önümdeki dünyayla ilgileniyorum. Çekimlere başlamadan önce Tilda ve ben bir konuşma yaptık...
ANNELERİMİZ GİTTİKTEN SONRA BİLE BİZİMLE BİRLİKTELER
◊ Performans sırasında kiminle daha çok özdeşleştiğinizi merak ediyorum, anne rolüyle mi kız rolüyle mi?
- Tilda Swinton: Gerçekten bir cevabım yok. Hayal kırıklığına uğratacağım ve ikisini de söyleyeceğim. Ama belki de mesele bu, her ikisiyle de özdeşleşmenin mümkün olmasıdır. Joanna ve ben annelerimizi düşündük. Annelerimizin hiçbiri artık bizimle değil. Ama onların gittikten sonra bile bizimle olması hakkında çok konuştuk.
◊ İki karakteri senkronize mi ettiniz?
- Tilda Swinton: Zor bir soru. Elbette bağlantılılar, çünkü bunu filmde de gördünüz. Aynı sese sahipler. Ama çok farklı olmaları onlar için önemliydi. Onlar farklı nesillerden. Duygularla farklı ilişkileri var...