Güncelleme Tarihi:

#Gülben Ergen#Mustafa Erdoğan#Gırgıriye
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 07:00

Gülben Ergen önceki gün Etiler’de bir güzellik salonu çıkışında objektiflere yansıdı.

Diyette olduğunu söyleyen Ergen, yakın zamanda sahnelenecek olan “Gırgıriye” için hazırlıklara başlayacağını belirtti:

Diyet yapıyorum. Şubat gibi provalara başlayacağız.” Uzun süredir oyunculuğa ara verdiğini hatırlatan şarkıcı, projeye duyduğu heyecanı ise şu sözlerle dile getirdi:

“Dadı’dan beri oyunculuğa ara vermiştim. Benim için çok heyecan verici.” Eski eşi Mustafa Erdoğan’ın “Ben hayatımda bir kere âşık oldum” sözlerini hatırlatması üzerine kahkahalara boğulan Ergen, “Çok havalı bir açıklama. Çok beğendim” dedi.



