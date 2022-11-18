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Çok güzel çıkmışız... Mahsun Kırmızıgül ve kızı alışverişte!

Güncelleme Tarihi:

#Mahsun Kırmızıgül#Lavin Kırmızıgül#Defne Samyeli
Çok güzel çıkmışız... Mahsun Kırmızıgül ve kızı alışverişte
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 08:08

Mahsun Kırmızıgül önceki gün kızı Lavin ile İstinye Park’ta alışveriş yaptı.

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Kızıyla objektiflere poz veren Kırmızıgül, çekilen fotoğraflarına bakıp “Çok güzel çıkmışız” dedi. Sanatçı, “Prestij Meselesi” filminin 3 Şubat’ta vizyona gireceğini söyledi.

Çok güzel çıkmışız... Mahsun Kırmızıgül ve kızı alışverişte

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Tatilden döndü

Defne Samyeli önceki akşam Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yakın zamanda tatilden dönen Samyeli, “Tatil çok güzeldi. Yeni döndüm. Oradan paylaşacağım fotoğraflarım var” dedi. (Sayit DURMAZ)

Çok güzel çıkmışız... Mahsun Kırmızıgül ve kızı alışverişte

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Trafikten kaçamadı

Kadir Çermik önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Trafiğe takılmamak için elektrikli motor kullanan oyuncu, yine de trafikten kurtulamadı. Çermik, “Sıklıkla motor kullanıyorum ve herkese de tavsiye ediyorum” dedi. (Deniz BOY)

Çok güzel çıkmışız... Mahsun Kırmızıgül ve kızı alışverişte

Çekerken haber verseydiniz

Dilan Çıtak ve Levent Dörter çifti önceki gün Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Dörter, fotoğraflarını çeken gazetecilere “Haber verseydiniz çekerken. Ona göre göbeğimi içeri çekerdim” dedikten sonra gömleğiyle göbeğini kapattı. (Deniz BOY)

Çok güzel çıkmışız... Mahsun Kırmızıgül ve kızı alışverişte

Tiyatro projeleri olacak

Deniz Çakır ve sevgilisi Bilgehan Baykal önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çakır “Konuşmak istemiyorum. Fakat her şey yolunda. Birkaç tiyatro projem var. Onları değerlendireceğim” dedi. (Sayit DURMAZ)

Çok güzel çıkmışız... Mahsun Kırmızıgül ve kızı alışverişte

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Sonbahar güzeli

Hande Erçel, Hello! dergisinin yeni sayısı için fotoğrafçı Hasan Karaarslan’ın objektifine poz verdi. Ünlü oyuncu çekimden kareleri 29 milyon takipçili Instagram hesabında da paylaştı.

Çok güzel çıkmışız... Mahsun Kırmızıgül ve kızı alışverişte

 

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#Mahsun Kırmızıgül#Lavin Kırmızıgül#Defne Samyeli

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