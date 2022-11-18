Çok güzel çıkmışız... Mahsun Kırmızıgül ve kızı alışverişte!

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Kızıyla objektiflere poz veren Kırmızıgül, çekilen fotoğraflarına bakıp “Çok güzel çıkmışız” dedi. Sanatçı, “Prestij Meselesi” filminin 3 Şubat’ta vizyona gireceğini söyledi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Tatilden döndü

Defne Samyeli önceki akşam Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yakın zamanda tatilden dönen Samyeli, “Tatil çok güzeldi. Yeni döndüm. Oradan paylaşacağım fotoğraflarım var” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Trafikten kaçamadı

Kadir Çermik önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Trafiğe takılmamak için elektrikli motor kullanan oyuncu, yine de trafikten kurtulamadı. Çermik, “Sıklıkla motor kullanıyorum ve herkese de tavsiye ediyorum” dedi. (Deniz BOY)

Çekerken haber verseydiniz

Dilan Çıtak ve Levent Dörter çifti önceki gün Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Dörter, fotoğraflarını çeken gazetecilere “Haber verseydiniz çekerken. Ona göre göbeğimi içeri çekerdim” dedikten sonra gömleğiyle göbeğini kapattı. (Deniz BOY)

Tiyatro projeleri olacak

Deniz Çakır ve sevgilisi Bilgehan Baykal önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çakır “Konuşmak istemiyorum. Fakat her şey yolunda. Birkaç tiyatro projem var. Onları değerlendireceğim” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Sonbahar güzeli

Hande Erçel, Hello! dergisinin yeni sayısı için fotoğrafçı Hasan Karaarslan’ın objektifine poz verdi. Ünlü oyuncu çekimden kareleri 29 milyon takipçili Instagram hesabında da paylaştı.