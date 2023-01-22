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Çok az iyi erkek şarkıcı var

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#Gökhan Türkmen#Ceylan Ertem#Türkiye
Çok az iyi erkek şarkıcı var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 07:56

Gökhan Türkmen, Radyo D’nin iletişim sponsorluğunda gerçekleşen Türkiye turnesinin açılış konserini önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdi.

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Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Türkmen, “Turnenin ilk konserinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde iddialı bir başlangıç yapmak istiyoruz, güzel ve keyifli bir akşam olması dileğiyle” dedi.

Türkmen’le daha önce “Kadınım” şarkısında düet yapan Ceylan Ertem röportaj sırasında sürpriz yaparak kulise geldi.

Çok az iyi erkek şarkıcı var

Ertem, “Gökhan Türkmen, en iyi erkek şarkıcılardan. Çok az iyi erkek şarkıcı var memlekette. Biz Gökhan’la ne zaman birlikte şarkı söylesek insanlar çok mutlu oluyorlar” dedi.

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#Gökhan Türkmen#Ceylan Ertem#Türkiye

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