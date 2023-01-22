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Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Türkmen, “Turnenin ilk konserinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde iddialı bir başlangıç yapmak istiyoruz, güzel ve keyifli bir akşam olması dileğiyle” dedi.

Türkmen’le daha önce “Kadınım” şarkısında düet yapan Ceylan Ertem röportaj sırasında sürpriz yaparak kulise geldi.

Ertem, “Gökhan Türkmen, en iyi erkek şarkıcılardan. Çok az iyi erkek şarkıcı var memlekette. Biz Gökhan’la ne zaman birlikte şarkı söylesek insanlar çok mutlu oluyorlar” dedi.