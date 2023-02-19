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Çocuklarla oyunlar oynadılar

Güncelleme Tarihi:

#Aleyna Tilki#Sefo#Hatay
Çocuklarla oyunlar oynadılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 08:09

Genç popçu Aleyna Tilki ve ünlü rap’çi Sefo, Hatay’da depremzede çocuklarla bir araya geldi.

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İskenderun’da kurulan çadır kente giden ünlü şarkıcılar, burada depremzede çocuklarla oyun oynayıp birlikte şarkılar söyledi. Aleyna Tilki ve Sefo’nun çocuklarla mendil kapmaca oynadığı anlar sosyal medyaya da düştü.

Çocuklarla oyunlar oynadılar

Çok güzelsiniz

Çocuklarla sohbet ederken yanındaki kız çocuğunun bir anda saçını okşamasıyla duygulanan Sefo yaşadığı o anları Instagram’ında şu sözlerle anlattı: “Bugün bir davet üzerine İskenderun’daydım. Çadır kentte çocuklarla buluştuk, hiçbir şey olmamış gibi güldük eğlendik fakat Tuana bana beklemediğim bir anda öyle bir şey yaşattı ki bunu tarif edemem. Çok güzelsiniz çocuklar.”

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#Aleyna Tilki#Sefo#Hatay

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