Çocuklarla oyunlar oynadılar

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İskenderun’da kurulan çadır kente giden ünlü şarkıcılar, burada depremzede çocuklarla oyun oynayıp birlikte şarkılar söyledi. Aleyna Tilki ve Sefo’nun çocuklarla mendil kapmaca oynadığı anlar sosyal medyaya da düştü.

Çok güzelsiniz

Çocuklarla sohbet ederken yanındaki kız çocuğunun bir anda saçını okşamasıyla duygulanan Sefo yaşadığı o anları Instagram’ında şu sözlerle anlattı: “Bugün bir davet üzerine İskenderun’daydım. Çadır kentte çocuklarla buluştuk, hiçbir şey olmamış gibi güldük eğlendik fakat Tuana bana beklemediğim bir anda öyle bir şey yaşattı ki bunu tarif edemem. Çok güzelsiniz çocuklar.”