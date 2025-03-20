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'Çocuklarımın babasının başarısı gurur verici'

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#Gülben Ergen#Mustafa Erdoğan#Anadolu Ateşi
Çocuklarımın babasının başarısı gurur verici
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 09:26

Gülben Ergen, 3 çocuğunun babası eski eşi Mustafa Erdoğan’ın genel sanat yönetmeni olduğu Anadolu Ateşi’nin ‘Troya’ gösterisini izledi. Ergen, “Çocuklarımın babasının grubunun bu başarıyı elde etmesi ayrıca gurur verici” dedi.

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Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisini önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde izledi.

Ergen, “Tanyeli’yi kaybettiğimiz bir gün, çok da iyi olduğumuz söylenemez. Ama dans sanatları adına ülkemizin gururu olan bir gösterideyiz. Oğullarımla birlikte geldim. Anadolu Ateşi’ni daha önce yazın Bodrum’da çocuklarımla izlemiştim ama bu gösterimi ilk kez izliyorum. AKM’de sahnelenmesi bence müthiş bir şey, umarım sürekli olur” dedi.

Çocuklarımın babasının başarısı gurur verici

Sanatçı, gösteriyi dünyanın dört bir yanında izlediğini de açıkladı:

“Ben bu gösteriyi Mısır’da, Çin’de, Amerika’da, Almanya’da ve Paris’te izledim. Dans kültürümüz ve Anadolu kültürümüz adına gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Dünyanın her yerinde Türk bayrağını, Türk dansını ve kültürünü temsil eden tek dans grubu. Çocuklarımın babasının grubunun bu başarıyı elde etmesi de ayrıca gurur verici.” 

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Çocuklarımın babasının başarısı gurur verici

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#Gülben Ergen#Mustafa Erdoğan#Anadolu Ateşi

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