'Çocuklarımın babasının başarısı gurur verici'

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Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisini önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde izledi.

Ergen, “Tanyeli’yi kaybettiğimiz bir gün, çok da iyi olduğumuz söylenemez. Ama dans sanatları adına ülkemizin gururu olan bir gösterideyiz. Oğullarımla birlikte geldim. Anadolu Ateşi’ni daha önce yazın Bodrum’da çocuklarımla izlemiştim ama bu gösterimi ilk kez izliyorum. AKM’de sahnelenmesi bence müthiş bir şey, umarım sürekli olur” dedi.

Sanatçı, gösteriyi dünyanın dört bir yanında izlediğini de açıkladı:

“Ben bu gösteriyi Mısır’da, Çin’de, Amerika’da, Almanya’da ve Paris’te izledim. Dans kültürümüz ve Anadolu kültürümüz adına gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Dünyanın her yerinde Türk bayrağını, Türk dansını ve kültürünü temsil eden tek dans grubu. Çocuklarımın babasının grubunun bu başarıyı elde etmesi de ayrıca gurur verici.”

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