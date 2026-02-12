Çocuklarımı orada büyüteceğim.... 10 sene sonra İstanbul'da yaşamam!

Haberin Devamı

Zeynep Bastık, Elele dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Bastık, “Uzun yıllardır İstanbul’da yaşasanız da İzmir hâlâ hayatınızın bir parçası. Bir gün yine farklı bir şehirde hayatınızın yeni bir dönemini kurmak gibi bir hayaliniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“İzmir benim çocukluğum, özgürlüğüm, neşem, kahkaham, sırdaşım. Bir yanım hep oraya dönmek istiyor, aynı zamanda da bir tarafımla hep oraya dönmem gerektiğini hissediyorum. İstanbul’un da büyüsü ve kalbimdeki yeri büyük ve başka. Fakat sanıyorum ki en fazla 10 sene sonra kendimi hâlâ İstanbul’da yaşarken görmüyorum. Bir noktada Çeşme’ye dönüp tüm hayatımı orada devam ettireceğimi, düzenimi orada kuracağımı ve sakinliği seçeceğimi, çocuklarımı orada büyüteceğimi hissediyorum. Umarım öyle olur.”

HÂLÂ COVER YAPAN KIZ OLARAK TANINIYORUM

Zeynep Bastık, bir kesim tarafından hâlâ “cover yapan kız” olarak tanındığını belirtti ve ekledi:

“Yayınladığım onlarca şarkım varken hem de. Bazı insanlar başarı yaftalamayı ve emek küçümsemeyi çok seviyor ve onların da ekmeğine yağ süren bir sosyal medya aracı var. Buna da yapacak bir şey yok. Ben bir süredir kendime dönmüş ve sadece kendimi dinler vaziyetteyim. O yüzden ne etkileniyorum ne de şekil değiştiriyorum. Hatta bir yandan da hâlâ cover söylemeye devam ediyorum. Yorumumla başkalaşan şarkılar seslendirmekten hoşlanıyorum.”

Şarkıcı, bir dönem başarının baskı yarattığını da açıkladı: “Ama hiçbir zaman da beni etkisi altına alan hırslarım olmadı. Amacım sesimi ve şarkılarımı kitlelere duyurmaktı. Yeteneği ve ışığı olan herkesin bir kırılma noktası olduğuna inanıyorum.”

GERÇEK AŞK İYİLEŞTİRİR

Zeynep Bastık, aşkı nasıl tanımladığını şöyle dile getirdi: “Serkay’dan (Tütüncü) öncesine kadar aşkı hep bir acı, istediğin gibi yaşayamadığın, kavuşamadığın bir hikâye olarak tasvir ederdim. Ama gerçek aşkın iyileştirici gücünü gördükçe aşkın insan hamurunu en net şekillendiren, en kontrolsüz, filtresiz, en savunmasız ve en güçlü duygu olduğunu anladım. Aşkınızı kimin avucuna bıraktığınız çok önemli.”

Şarkıcı, ayrıca “Biz birçok rengi ve dalı olan büyük ve görkemli bir ağacın gövdesi olarak büyüyoruz” açıklamasını da yaptı.