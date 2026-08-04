Derin Mermerci: Çocuklarım da zikir çekiyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son günlerde zikir açıklaması nedeniyle aldığı yorumlara yanıt verdi. Mermerci geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda günlük yaşamında dini değerlere önemli bir yer ayırdığını ifade emiş ve çantasında her zaman Kur’an-ı Kerim, tespih ve zikirmatik bulundurduğunu söylemişti. Zikir açıklaması gündem olan Mermerci yaptığı paylaşımda insanların neden şaşırdığını anlamadığını söyledi:

BENİM İÇİN MÜTHİŞ BİR MEDİTASYON

“Bu hafta sürekli ‘Hangi zikirleri çekiyorsunuz?’ diye mesajlar aldım. Zikir benim için müthiş bir rahatlama ve meditasyon. İnsanların bunu neden bu kadar sıra dışı bulduğunu anlayamıyorum. 11 yaşındaki çocuklarım da ‘Ya Şafi’, ‘Ya Vedud’ gibi zikirleri çekiyor. Hepsinin sayısı ve anlamı var. Öyle gelişigüzel çekilmez.”

Haberin Devamı

Derin Mermerci, zikirlerin belirli sayılarla okunması gerektiğini de vurgulayarak, “Hepsinin rakamı var. Biri 21, biri 77, diğeri 110 kez okunur. Her birinin farklı bir anlamı var. Sakın sayılarını bilmeden zikir çekmeyin” ifadelerini kullandı.

Yalıda oturduğum için şikâyet etmedim

Son dönemde gündem olan yalı tartışmalarına da değinen Mermerci, kendisine yönelik eleştirileri önemsemediğini ancak yanlış anlaşıldığını söyledi: “Yalıda oturduğum için şikâyet etmedim. Sadece herkesin sandığı gibi olmadığını anlatmak istedim. Ama bazı şeyleri çözemiyorum iyi olun. Güzel şeyler yapalım. Ben sabah 07.40’ta uyanıp hayvan kurtarıyorum, Van’dan özel ruhlar geliyor. Konudan bir tık sıkıldım ama paylaşmak istedim. İyi olmayı seçin. Güzel şeylerle uğraşın.”