Çocukları koruyamadık... Bu bizim suçumuz!

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NEJAT İŞLER

Biz millet olmayı bıraktık

Önceki gün görüntülenen Nejat İşler , Narin’le ilgili sorular üzerine şöyle konuştu: “Bugün evden bu yüzden çıktım, çünkü sıkıldım artık. Hiçbir şey yapamıyoruz, koruyamıyoruz çocukları. Bizim de suçumuz var. Biz millet olmayı bıraktık ve kabile devleti olmaya karar verdik galiba. Öyle olunca da kabile kuralları geçerli oluyor. Ondan (Narin’den) önce de vardı 1 milyon tane hikâye. Bundan sonra da olacak eğer böyle giderse.”

PINAR DENİZ

Çok üzgün ve öfkeliyim





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Pınar Deniz, marka yüzü olduğu L’Oréal Paris Elseve’in önceki gün Feriye İstanbul’da düzenlediği basın lansmanında muhabirlerle bir araya geldi. Oyuncu, Narin’le ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

“Keşke bunları hiç yaşamasak. Söyleyecek çok cümlem var ama konuşursam sakin kalamayacağım. Çok üzgün ve öfkeliyim. Bu cani varlıklarla aynı havayı solumak istemiyorum. Umarım adalet

yerini bulur.” (Sayit DURMAZ)

EMİR CAN İĞREK

Duyduklarımız korkunç





Önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser veren Emir Can İğrek, Türkiye’yi sarsan olaya ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bir haftadır gördüklerimiz, duyduklarımız korkunç. Cinayet zaten korkunç. Ama daha korkunç bir şey var; bu cinayetin bir topluluk tarafından kolektif şekilde saklanması. Asıl toplumsal çürüme dediğimiz şey bu.”

SİNAN AKÇIL

İdam gelmeli





Sinan Akçıl önceki akşam Rumeli Hisarı’ndaki Hisar Kafe’den çıkarken görüntülendi. Çok üzgün olduğunu söyleyen şarkıcı, “Narin olayı hepimizi derinden yaraladı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ben bu katliamın aile içinde yapıldığını düşünüyorum. Bence idam gelmeli. Yemişim Avrupa İnsan Hakları’nı. Onlar insan değil ki, hakları olsun. Ben ülkem adına konuşuyorum. Bu düşüncem için gelecek eleştiriler de beni çok ilgilendirmiyor. Ben böyle düşünüyorum.” (Sayit DURMAZ)