Çocukları koruyamadık... Bu bizim suçumuz!

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NEJAT İŞLER
Biz millet olmayı bıraktık
PINAR DENİZ
Çok üzgün ve öfkeliyim
Pınar Deniz, marka yüzü olduğu L’Oréal Paris Elseve’in önceki gün Feriye İstanbul’da düzenlediği basın lansmanında muhabirlerle bir araya geldi. Oyuncu, Narin’le ilgili soruya şöyle yanıt verdi:
“Keşke bunları hiç yaşamasak. Söyleyecek çok cümlem var ama konuşursam sakin kalamayacağım. Çok üzgün ve öfkeliyim. Bu cani varlıklarla aynı havayı solumak istemiyorum. Umarım adalet
yerini bulur.” (Sayit DURMAZ)
EMİR CAN İĞREK
Duyduklarımız korkunç
Önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser veren Emir Can İğrek, Türkiye’yi sarsan olaya ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bir haftadır gördüklerimiz, duyduklarımız korkunç. Cinayet zaten korkunç. Ama daha korkunç bir şey var; bu cinayetin bir topluluk tarafından kolektif şekilde saklanması. Asıl toplumsal çürüme dediğimiz şey bu.”
SİNAN AKÇIL
İdam gelmeli
Sinan Akçıl önceki akşam Rumeli Hisarı’ndaki Hisar Kafe’den çıkarken görüntülendi. Çok üzgün olduğunu söyleyen şarkıcı, “Narin olayı hepimizi derinden yaraladı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ben bu katliamın aile içinde yapıldığını düşünüyorum. Bence idam gelmeli. Yemişim Avrupa İnsan Hakları’nı. Onlar insan değil ki, hakları olsun. Ben ülkem adına konuşuyorum. Bu düşüncem için gelecek eleştiriler de beni çok ilgilendirmiyor. Ben böyle düşünüyorum.” (Sayit DURMAZ)