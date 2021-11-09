Çocuklar için anlamlı kampanya

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“Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi, bu kez Instagram platformunda hayata geçirilen bir kampanya ile çocukları sevindirdi.

2021 yılında toplamda 5 farklı ülkede gerçekleşen proje kapsamında, katılımcılardan 7 farklı hayvan şablonunda figürler oluşturarak Instagram’da paylaşmaları istendi. Pritt, yapılan her bir paylaşım için TOÇEV’e 30 TL değerinde bağış gerçekleştirdi. Aynı zamanda yapılan paylaşımlar arasından en yaratıcı çalışmalar da çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.





Hem dijital çalışmalar hem de influencer iletişimi ile duyurulan kampanyaya, tüketiciler büyük ilgi gösterirken binin üzerinde paylaşım yapıldı. Çocuklar da yaratıcılıklarını kullanarak oluşturdukları rengarenk paylaşımlarla TOÇEV’e destek sağladı. Projenin sonucunda tüm ülkelerde oluşturulan görsellerle bir “yaratıcılık ormanı” oluşturulacak. Ayrıca Pritt, tüketicilerin paylaşımlarıyla sundukları katkılara ek olarak, Fritz Henkel Vakfı vasıtasıyla da TOÇEV’e toplamda 10.000 Euro bedelinde bir bağış gerçekleştirdi. Böylece “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi bir kez daha ülkemizde aydınlık nesillerinin yetiştirilmesine katkı verdi.