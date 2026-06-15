Çocuklar değil aileler problemli

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OKAN Bayülgen, Melek Angun’un sunduğu ‘Monar Talks’ adlı YouTube programına konuk oldu. Şirin Ediger’le evliliğinden İstanbul adlı bir kızı olan Bayülgen, Z kuşağıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ben o konuda uzman değilim. Kızım 16 yaşında ama benim çocuğum Z kuşağı değil. Z döneminde, Z’nin sonuna doğru doğdu. Benimkisi, Z’lere alternatif gelen bir alfa. Çocuklar iyi ama anne ve babalar problemli. Yani bu Y’lerde ve X’lerde problem var.”

SERT DEĞİL MUNİS BİRİYİM

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Sanıldığının aksine sert bir karakteri olmadığını da dile getiren Okan Bayülgen, “O televizyondan gelen bir önyargı. Sert değilim, munis bir insanım. Başka birinin şovuna ya da söyleşi işine gittiğim zaman efendi gibi oturuyorum” diye konuştu.

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Ekranda birçok başarılı talk show programına imza atan Okan Bayülgen “Televizyon bitti mi?” sorusuna samimi bir yanıt verdi: “Televizyon bizim memlekette biraz hızlı gitti ama bunun sorumlusu ben değilim. Ben çok uyarmaya çalıştım. ‘Bu kadar dizi manyağı olmayın. Hemen zengin olmaya çalışmayın. Bir ülkenin medyası, en önemli güçtür. Burada insanları biçimlendiriyorsunuz’ dedim. Ama maalesef para hırsı gibi nedenlerden dolayı ülkeyi mafya dizilerine boğdular. Şimdi sabahtan akşama kadar herkes birbirini öldürüyor, kesiyor.”

SEYİRCİMİ SEVMİYORUM

Okan Bayülgen, “Seyircinizi seviyor musunuz” sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi. Ünlü şovmen “Sevmiyorum. Ne bileyim ben kim onlar, bilmiyorum. ‘Seyircinize saygı duyuyor musunuz?’ diye soruyorlar. Hayır. Niye saygı duyayım? İşe saygı duyuyorum. Doktora gittiğiniz zaman doktor size hasta olarak mı saygı duyuyor, yoksa tıbba mı saygı duyuyor?” diye konuştu.