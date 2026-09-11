'Çocuk ona kısmetmiş'

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PİŞMAN DEĞİLİM İYİ Kİ EVLENMİŞİM

Serdar Ortaç önceki gece Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcıya 2019’da boşandığı Chloe Loughnan hakkında sorular yöneltildi. Ortaç, “Pişmanlıklarınız arasında eski eşiniz Chloe de var mı?” sorusunu “Yok, asla. İyi ki evlenmişim, iyi ki o olmuş” diye yanıtladı.

BEN DE İSTEDİM AMA OLMADI İŞTE

Mimar Fergus Hennessy ile nişanlanan Chloe Loughnan’ın anne olmaya hazırlandığını öğrenince ne hissettiği sorulan Serdar Ortaç, “Hiçbir şey hissetmedim. Allah analı babalı büyütsün. Güzel bir şey. Kısmet onaymış” dedi.

Sanatçı, bir dönem baba olmayı istediğini de itiraf etti: “İstedim ama olmadı işte.”

Bizden çıktı, hayırlı olsun





Konserde görüntülenen Serdar Ortaç’ın annesi Nesrin Ortaç, eski gelininin hamileliğiyle ilgili “Hayırlı olsun derim, tebrik ederim. Başka bir şey söyleyemem. Artık bizden çıkmış. İyi olsun” demekle yetindi.