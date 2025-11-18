Çırağan Sarayı’nda çok konuşulan düğün!

Güncelleme Tarihi:
Çiftin nikâh şahitliğini Binali Yıldırım, İlhan Kesici, Süleyman Soylu, Muharrem İnce, Davut Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Perinçek, Hüsamettin Özkan, Suzan Sabancı, Cavit Çağlar, Tuncay Özilhan, Orhan Gencebay ve Yüksel Mermer’in de aralarında bulunduğu birçok tanınmış isim yaptı.
Nurcan Yıldız, Elie Saab imzalı bir gelinlik tercih ederken, damat Berke Sevigen Vakko özel dikim bir smokin giydi.
Nikâh töreninde damadın babası Mehmet Sevigen konuşma yaparak davetlilere teşekkür etti:
“Bu gece burada muhteşem bir mozaik var. İş, siyaset ve sanat camiasından dostlarım bizi yalnız bırakmadı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
Düğünde Funda Arar ve Mahsun Kırmızıgül sahneye çıktı.
