Çırağan Sarayı’nda çok konuşulan düğün!

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 08:18

Sait–Fahriye Yıldız çiftinin kızları Nurcan Yıldız ile Mehmet–Gülay Sevigen çiftinin oğulları Berke Sevigen önceki akşam Çırağan Sarayı’nda evlendi.

Çiftin nikâh şahitliğini Binali Yıldırım, İlhan Kesici, Süleyman Soylu, Muharrem İnce, Davut Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Perinçek, Hüsamettin Özkan, Suzan Sabancı, Cavit Çağlar, Tuncay Özilhan, Orhan Gencebay ve Yüksel Mermer’in de aralarında bulunduğu birçok tanınmış isim yaptı.

Nurcan Yıldız, Elie Saab imzalı bir gelinlik tercih ederken, damat Berke Sevigen Vakko özel dikim bir smokin giydi.

Nikâh töreninde damadın babası Mehmet Sevigen konuşma yaparak davetlilere teşekkür etti:

“Bu gece burada muhteşem bir mozaik var. İş, siyaset ve sanat camiasından dostlarım bizi yalnız bırakmadı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Düğünde Funda Arar ve Mahsun Kırmızıgül sahneye çıktı.

Orhan Gencebay
Oktay Kaynarca
Kubat düğüne eşi Eylem Hanım’la katıldı.
Cengiz Kurtoğlu
Gülsüm-Nafi Güral
Yavuz Seçkin - Vahe Kılıçarslan
Funda Arar
Emrah
Mahsun Kırmızıgül
Erol Evgin
Lider Şahin - Selami Şahin - Emirhan Şahin

 

 

