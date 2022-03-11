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Cinsiyet eşitliğine dikkat çektiler

#Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödül Töreni#Ezgi Mola#Pınar Deniz
Cinsiyet eşitliğine dikkat çektiler

Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü’nün düzenlediği “Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödül Töreni”nin 4’üncüsü, bu yıl çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Ünlü isimler, cinsiyet eşitliğine dikkat çekti.

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Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü çevrim içi ödül töreni ile kutladı.

Törende, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten isimlere ödülleri verildi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen tören çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, “Konuşmaktan ziyade bir şeyler yapmamız, ellerimizi taşın altına koymamız gerekiyor hem kadınlar hem erkekler olarak” dedi.

Ödül alanlar, emek kavramına dikkat çekti.

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