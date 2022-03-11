Cinsiyet eşitliğine dikkat çektiler

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Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü çevrim içi ödül töreni ile kutladı.

Törende, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten isimlere ödülleri verildi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen tören çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, “Konuşmaktan ziyade bir şeyler yapmamız, ellerimizi taşın altına koymamız gerekiyor hem kadınlar hem erkekler olarak” dedi.

Ödül alanlar, emek kavramına dikkat çekti.