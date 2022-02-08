Çingene Kızı film oluyor

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Gaziantep’in Nizip ilçesine yakın bir mesafede bulunan Zeugma Antik Kenti’nde 1998’de kazı çalışmaları esnasında çıkarılan Çingene Kızı mozaiğinden etkilenen yapımcı İbrahim Akbaba, bunu beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor.

Akbaba “Çingene Kızı Zeugma” adlı komedi filminin çekimleri için hazırlıkları tamamladı. Senaryosunu Cavidan Balcı’nın yazdığı projeye mart ayında start veriliyor.

Çekimleri Gaziantep’te yapılacak filmin yönetmenliğini Hakan Kurşun üstlenecek. Filmin oyuncu kadrosunun ise Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın sevilen oyuncularından oluştuğunu vurgulayan İbrahim Akbaba “Pandemiden dolayı insanlar evlerinde çok sıkıldı. Herkesin gülmeye ihtiyacı var. Zen Yapım olarak bu filmi Türkiye’de, Azerbaycan’da ve Avrupa’da izleyicisi ile buluşturarak hep birlikte gülmeyi hedefliyoruz” dedi.