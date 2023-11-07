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Çılga Turan'dan bir dönem Tuba Ünsal ile aşk yaşayan eşi Serdar Turan'a 'zina' davası

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#Tuba Ünsal#Serdar Turan#Çılga Turan
Çılga Turandan bir dönem Tuba Ünsal ile aşk yaşayan eşi Serdar Turana zina davası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 07:47

TUBA Ünsal ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Serdar Turan, 4 yıllık eşi grafik tasarımcısı Çılga Turan’a İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.

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Eşinin Amerika’da, kendisinin Türkiye’de yaşadığını ve bu süreçte çok yıprandığını ileri süren Turan, aralarında mizaç uyumsuzluğu olduğunu söyledi. Turan’ın avukatı dilekçede şunları belirtti:

“Müvekkil ile eşi 2022 Ocak ayından beri ayrı yaşamaktadır. Her iki taraf için de evlilik birliğinin devamı ve ortak hayat sürmeleri mümkün değildir. Boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz.”

Çılga Turandan bir dönem Tuba Ünsal ile aşk yaşayan eşi Serdar Turana zina davası

Tuba Ünsal ve Serdar Turan’ın bir süre önce ayrıldığı iddia edildi.

‘Zina’ nedeniyle karşı dava açan Çılga Turan ise eşinin kendisini Tuba Ünsal ile aldattığını öne sürdü.

Turan, Ünsal’ın sosyal medyada eşiyle birliktelik yaşadığına ilişkin fotoğraf paylaştığını, bu durumun bir kadın olarak kendisini yıprattığını ileri sürdü. Mahkeme, boşanma davasını tek bir dosyada birleşerek devam etmesine karar verdi. 

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#Tuba Ünsal#Serdar Turan#Çılga Turan

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