Çılga Turan'dan bir dönem Tuba Ünsal ile aşk yaşayan eşi Serdar Turan'a 'zina' davası

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Eşinin Amerika’da, kendisinin Türkiye’de yaşadığını ve bu süreçte çok yıprandığını ileri süren Turan, aralarında mizaç uyumsuzluğu olduğunu söyledi. Turan’ın avukatı dilekçede şunları belirtti:

“Müvekkil ile eşi 2022 Ocak ayından beri ayrı yaşamaktadır. Her iki taraf için de evlilik birliğinin devamı ve ortak hayat sürmeleri mümkün değildir. Boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz.”

Tuba Ünsal ve Serdar Turan ’ın bir süre önce ayrıldığı iddia edildi.

‘Zina’ nedeniyle karşı dava açan Çılga Turan ise eşinin kendisini Tuba Ünsal ile aldattığını öne sürdü.

Turan, Ünsal’ın sosyal medyada eşiyle birliktelik yaşadığına ilişkin fotoğraf paylaştığını, bu durumun bir kadın olarak kendisini yıprattığını ileri sürdü. Mahkeme, boşanma davasını tek bir dosyada birleşerek devam etmesine karar verdi.