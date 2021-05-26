Çilem Nur Demiral kimdir? Mehmet Ali Erbil ile adı anılıyor

Çilem Nur Demiral, 1993 yılında dünyaya geldi. Kendi sosyal medya hesabından kendisini influencer olarak tanımlayan Çilem Nur Demiral, Mehmet Ali Erbil ile birlikte paylaştığı fotoğraf üzerine merak uyandırmıştı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?