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Çilem Nur Demiral kimdir? Mehmet Ali Erbil ile adı anılıyor
Çilem Nur Demiral, Mehmet Ali Erbil ile adı anılmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Funda isimli bir kadınla sosyal medya üzerinden fotoğrafını paylaşan Mehmet Ali Erbil, bu kez Çilem Nur Demiral ile paylaşımda bulundu. Peki, Çilem Nur Demiral kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Çilem Nur Demiral, 1993 yılında dünyaya geldi. Kendi sosyal medya hesabından kendisini influencer olarak tanımlayan Çilem Nur Demiral, Mehmet Ali Erbil ile birlikte paylaştığı fotoğraf üzerine merak uyandırmıştı.