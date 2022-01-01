Cihangir’de el ele! İrem Altuğ'un panik anları...

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Oyuncu İrem Altuğ ve erkek arkadaşı önceki akşam Cihangir’de el ele yürürken görüntülendi.

İkili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince farklı yönlere doğru gitti. Altuğ, “Araba geldi ve arkadaşım yol vermek için elimi bıraktı” dedi.

Oyuncu, “Beyefendi sevgiliniz mi ?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yok öyle bir şey. Bir düşünün bakalım bu arkadaşı hangi diziden, filmden tanıyacaksınız.”

Altuğ ayrıca yılbaşını evde geçireceğini söyledi: “Herhangi bir planımız yok. Cem Yılmaz’ın gösterisini dijital platformdan izleyeceğiz.”