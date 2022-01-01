Cihangir’de el ele! İrem Altuğ'un panik anları...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Onlarcası görüntülendi... Yine stokçulukOnlarcası görüntülendi... Yine stokçuluk!#Stokçuluk
Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: Her başkan kendi döneminden sorumlu...Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: "Her başkan kendi döneminden sorumlu..."#Bakan Kasapoğlu
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda Ek zam gelecek mi İşte son durum...Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda! Ek zam gelecek mi? İşte son durum...#Memur
Doktorlar da şaşkın Pandemide yeni dönem: Tesadüfi KovidDoktorlar da şaşkın! Pandemide yeni dönem: 'Tesadüfi Kovid'#Koronavirüs
Kahreden kaza Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldıKahreden kaza! Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı#Aksaray
Uygulama bugün başladı Ödenecek rakamlar belli olduUygulama bugün başladı! Ödenecek rakamlar belli oldu#Depozito
Kaşar peynirinde akılalmaz hile Bunu mutlaka kontrol edinKaşar peynirinde akılalmaz hile! Bunu mutlaka kontrol edin #Kaşar Peyniri
Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…#Ediz Hun
Ethereumun arkasındaki sekiz kişilik yüzük kardeşliğiEthereum'un arkasındaki sekiz kişilik 'yüzük kardeşliği'#Ethereum
Bakan Kocadan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaretBakan Koca'dan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaret#Sağlık Bakanı
Geceye damga vurdular Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştümGeceye damga vurdular! Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştüm#O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
Fırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardıFırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardı #Anthony Hopkins
Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdiYılın aşk bombası İrem Helvacıoğlu'dan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi!#İrem Helvacıoğlu
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Cihangir’de el ele! İrem Altuğ'un panik anları...

#İrem Altuğ#Cihangir#Cem Yılmaz
Cihangir’de el ele İrem Altuğun panik anları...
Sayit DURMAZ

Oyuncu İrem Altuğ önceki akşam bir erkekle el ele tutuşurken görüntülendi. Altuğ, “Yeni bir ilişki yok” dedi.

Haberin Devamı

Oyuncu İrem Altuğ ve erkek arkadaşı önceki akşam Cihangir’de el ele yürürken görüntülendi.

İkili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince farklı yönlere doğru gitti. Altuğ, “Araba geldi ve arkadaşım yol vermek için elimi bıraktı” dedi.

Oyuncu, “Beyefendi sevgiliniz mi ?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yok öyle bir şey. Bir düşünün bakalım bu arkadaşı hangi diziden, filmden tanıyacaksınız.”

Altuğ ayrıca yılbaşını evde geçireceğini söyledi: “Herhangi bir planımız yok. Cem Yılmaz’ın gösterisini dijital platformdan izleyeceğiz.”

Cihangir’de el ele İrem Altuğun panik anları...

Gözden Kaçmasın

Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi...Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğlu'dan geldi...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İrem Altuğ#Cihangir#Cem Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri