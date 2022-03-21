Cihangir Ceyhan kimdir, evli mi, kaç yaşında?

Haberin Devamı

Cihangir Ceyhan, Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veriyor. Sıfır Bir Adana dizisi ile hafızalara kazınan Cihangir Ceyhan dizide Cio karakterini canlandırmıştı. Ünlü isim en son Alev Alev dizisinde rol aldı. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlı olan Cihangir Ceyhan İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri dönen Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli Sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.



Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve tanınmaya bu projeyle başlamıştır. Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Haberin Devamı

Ardından 2020 yapımı Alev Alev dizisinde Ömer karakterini oynamıştır.



2021 yılı itibariyle ise Camdaki Kız Hayri karakteri ile izleyenleriyle buluşmuştur.

CİHANGİR CEYHAN EVLİ Mİ?

Cihangir Ceyhan, Fatma Ceyhan ile evlidir ve çiftin 1 çocuğu bulunmaktadır.

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden 33 yaşındaki oyuncu, ilk kez ailesini paylaştı. Eşi Fatma Ceyhan ve çocuğu İlhan ile birlikte objektif karşısına geçen Cihangir Ceyhan, oğlunun birinci yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı.