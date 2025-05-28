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Cihangir aşıkları

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#Fırat Tanış#Zeynep Günay Tan#Changir
Cihangir aşıkları
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 08:03

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Fırat Tanış ve yönetmen Zeynep Günay ilk kez magazin muhabirlerinin objektifine yakalandı.

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AYNI DİZİDE ÇALIŞTILAR

Çocuğunun annesi Kübra Tanış’la 8 yıllık evliliğini 2022’de noktalayan Fırat Tanış, boşandıktan sonra piyanist İklim Tamkan’la aşk yaşamış, iki ünlü ismin ilişkisi 1.5 yıl sürmüştü. Tanış, 2023’ün son aylarında ise “Kulüp” dizisinde birlikte çalıştığı yönetmen Zeynep Günay’la yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle gündeme geldi. Ve aşk iddiası kısa sürede doğrulandı; Fırat Tanış, Zeynep Günay’ın yönettiği “Yarın Yokmuş Gibi” filminin partisinde çekilmiş bir videoda, arka planda ünlü yönetmeni öperken kadraja girdi.

İLK FOTOĞRAF

Fırat Tanış’la Zeynep Günay’ın ilişkisi açığa çıktıktan hemen sonra İklim Tamkan’dan sürpriz bir hamle geldi. Ünlü piyanist, beraber oldukları dönem Tanış’tan şiddet gördüğünü öne sürdü. “Hemcinslerini uyarmak amacıyla” bunu açıkladığını söyleyen Tamkan, oyuncu hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdı.

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Cihangir aşıkları


Tüm bu olup bitenlerin gölgesinde aşklarını yaşamaya devam eden Fırat Tanış’la Zeynep Günay ise parti sonrası bir daha birlikte görüntülenmedi, ta ki önceki güne kadar. Sevgililer akşam saatlerinde Cihangir’de objektife takıldı. Aracını otoparktan çıkardıktan sonra yol kenarında bekleyen Günay’ı alan Tanış, soruları yanıtsız bıraktı.

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#Fırat Tanış#Zeynep Günay Tan#Changir

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