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Hayat
Haber Giriş: 18.02.2020 - 09:28,Son Güncelleme:/

Cihan Ayger kimdir?

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Cihan Ayger kimdir?

Cihan Ayger, geçtiğimiz günlerde Cem Boyner'in kızı Elif Boyner ile hayatını birleştirmesinin ardından araştırılan isim oldu. Peki, Cihan Ayger kimdir? İşte, kariyeri ve biyografisi merak edilen o isim hakkında bazı bilgiler

Cihan Ayger, 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından metal üzerine çalışan bir şirkette 3 yıl boyunca satış uzmanı olarak görev aldı. 2013 yılında farklı bir şirkette satış ve teknik servis uzmanı olarak görev alan Cihan Ayger, genel endüstri ve bayii sorumluluğunu da üstlendi.

2017 yılında ise endüstriyel mineraller üreten uluslararası bir firmada, alüminyum kaplama ürün müdürü oldu.

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