Cihan Albora kimdir? Uzak Şehir oyuncusu Ozan Akbaba hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin en dikkat çekici karakterlerinden biri olan Cihan Albora, Mardin’de geniş topraklara sahip bir aile reisi olarak hikayede önemli bir yere sahip. Güçlü duruşu ve mücadeleci ruhuyla iz bırakan bu karakter, geniş bir izleyici kitlesinin merak konusu oldu. Peki, Cihan Albora kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, bu karakter hakkında detaylı bilgiler.

CİHAN ALBORA KİMDİR?

Cihan Albora, Mardin’de geniş topraklara sahip Albora ailesinin lideridir. Soğukkanlı ve stratejik bir kişilik olarak tanıtılan Cihan, olaylara analitik bir bakış açısıyla yaklaşır. Aile bağlarına olan güçlü bağlılığı ve duygularını kontrol edebilme yeteneği ile öne çıkar. Albora ailesinin çıkarlarını korumak için mücadeleci bir lider olarak hareket eden Cihan, hikayede birçok kritik karara imza atmaktadır.

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CİHAN ALBORA’NIN KARİYERİ

Cihan Albora karakteri, oyuncu Ozan Akbaba tarafından canlandırılmaktadır. 9 Haziran 1982’de Kars’ta doğan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2005 yılından bu yana oyunculuk kariyerine devam eden Akbaba, daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki İlyas Çakırbeyli karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır. Film müzikleri de yaparak sanatın farklı dallarında üretimlerini sürdüren Akbaba, Uzak Şehir dizisinde sergilediği performansla izleyicilerin beğenisini toplamaya devam etmektedir